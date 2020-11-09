Сви заjедно! Чемпионат мира по Самбо в Сербии-2020

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9 ноября 2020, 08:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

С 5 по 8 ноября в Нови Саде состоялись Первенство и Чемпионат мира по самбо. В командном зачёте ожидаемо победил фаворит состязаний – взрослая, молодёжная и юниорская сборные России. Впрочем, не обошлось без сюрпризов в отдельных схватках, которые говорят о том, что уровень самбо в мире постоянно растёт.

Так в боевом самбо в категории до 100 кг золотую медаль завоевал Сейду Нжи Мулу из Камеруна. Как рассказывал боец, он вообще не был уверен, что сможет прилететь в Сербию – у них бушует коронавирус и поэтому границы закрыты. Однако благодаря усилиям команды власти всё же пошли сборной навстречу и отпустили спортсменов на международный саммит. Свою победу Нжи посвятил товарищам по сборной:

«Мы работаем вместе, тренируемся вместе, мы – единое целое. Путь к этой медали был очень долгий, он занял не месяцы, а годы. Эту медаль мы завоевали все вместе. Я благодарю Бога и команду за то, что этот результат сегодня достигнут», – поделился спортсмен из Камеруна.

Эти международные соревнования стали особенными для всех из-за пандемии коронавируса. Во-первых, у многих спортсменов из-за режима самоизоляции была смазана подготовка. Во-вторых, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусной инфекцией приняты серьёзные ограничительные меры – спортсмены могут находиться только в двух локациях, либо на арене, где проходят состязания, либо в отеле, где проживают. За нарушение регламента – дисквалификация.

Как рассказала Екатерина Дорошенко, чемпионка среди юниоров в категории до 68 кг, во время карантина они тренировались на улице и дома:

«Тренер расписал нам список упражнений, которые мы делали каждый день. Было тяжело, потому что не было тренировок на ковре, но зато появилась возможность отточить другие навыки и развить другие качества. После карантина, конечно, было сложно вернуться на ковёр. По началу было ощущение, что заново учишься бороться. Но сборы перед соревнованиями позволили качественно подвести себя к турниру. Конечно ходило много слухов, что мировое Первенство не состоится, но я старалась не отвлекаться на это. Моя спортивная карьера не заканчивается на этом соревновании, поэтому мы работали и понимали, что впереди нас всё равно ждут серьёзные турниры и отборы», – рассказала самбистка.

Для самбо это действительно был уникальный вызов. Как рассказывает Сергей Елисеев, вице-президент Международной федерации самбо, они впервые столкнулись с проведением соревнований в такое время, когда пандемия охватила весь мир. Но не провести чемпионат мира было просто невозможно. Самбо развивается с каждым годом, спортсмены ждут новых вызовов, а для многих это могли бы быть последние международные состязания в их спортивной карьере.

«Видно, что в мире в разы вырос общий уровень борьбы. Сегодня нет проходных схваток. Считаю, что задачу развития самбо на всех континентах, которую ставит перед собой FIAS, мы ведём в верном направлении», – поделился с журналистами Сергей Елисеев.

Первенство и Чемпионат мира по самбо проходили при поддержке правительства Сербии, администрации города Нови Сад и генерального партнёра соревнований – ПАО НК «Роснефть».