Даниил Медведев: «Доволен, что смог доказать всем и самому себе»

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8 ноября 2020, 22:07 [ «Аргументы Недели», Наталья КОПОСОВА, Париж ]

Даниил Медведев, фото: globallookpress.com, © Daniel Bockwoldt

После Марата Сафина, Николая Давыденко и Карена Хачанова Даниил Медведев выиграл, ставший особым для русских игроков, парижский турнир в Берси. Победив Александра Зверева со счетом 5:7, 6:4, 6:1 он завоевал свой первый титул в этом сезоне и ответил на вопросы АН.

- Вас уже год назад назвали царем во французском журнале «Экип» и сегодня Вы это доказали. Французы к Вам относятся особо. Это стало дополнительной мотивацией для победы именно в Берси?

- Да, конечно. Здесь я чувствую себя свободно в общении со всеми. Приятно общаться на родном языке с организаторами, с игроками. Я тренируюсь во Франции много лет, я жил во Франции, сейчас в Монако, рядом с Францией. «Берси Мастерс» во Франции - это второй турнир после «Ролан Гарроса» и его было особенно приятно выиграть. Я всем доволен. Доволен, что смог доказать всем и самому себе, что могу играть хорошо везде, а также во Франции.

- На пресс-конференциях Берси в этом году очень часто звучали вопросы по поводу Covid-19 и тестов. Многие говорили о своих опасениях, Гоффен рассказал, что по-прежнему испытывает проблемы с дыханием после болезни, Гаске поделился как сложно психологически, когда ситуация непредсказуема в связи с тестами. Вы выглядели всегда бодрячком на этом фоне, а как на самом деле?

- На самом деле легко. Конечно, если заболеть Covid, то наверное тяжело. Так как ты находишься в другой стране, везде разные протоколы, разные правила. Есть вроде бы страны, где ты можешь уехать к себе домой, есть карантины в 14 дней, есть даже страны, в которых даже, если ты уже не можешь никого заразить, но тест остается позитивным, ты все равно обязан оставаться в этой стране. Я просто сдаю тесты, стараюсь не подцепить Covid, настолько насколько это возможно. Мы все-таки все живем в пузыре и понимаю, что подцеплю я его или нет, - сделать с этим все равно ничего не могу. Поэтому я к таким вещам всегда спокойно отношусь.

- То есть Вы себя не накручиваете, оставляете все на волю всевышнего.

- Да, сам я просто стараюсь ни с кем не контактировать близко. Это самое главное в Covid, а остальное - это уже не от меня зависит.

- Многие теннисисты, принявшие участие в турнире, сообщили, что не все традиционные турниры из сетки будут играть в следующем сезоне в связи с Covid. У Вас какие планы?

- Я думаю, что ни у кого еще нет никакого видения. Потому что до конца пока не решено по Австралии, какие турниры будут. Будет ATP Cup или нет. Как только это решение будет принято, можно будет думать над календарем. Я слышал, в ближайшую неделю выпустят календарь на начало сезона, где, конечно же, потом еще возможно будут отменять или добавлять турниры, - но хотя бы примерно можно будет его представлять. В принципе мы видели, что во второй половине сезона все турниры, которые должны были проводиться, были проведены. Я составил свой календарь заранее и его придерживался. Поэтому посмотрим, как все это будет в ближайшие недели.