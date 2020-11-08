Волевая победа «Зенита» над «Краснодаром» - 3:1

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8 ноября 2020, 21:29 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: соцсети

Сегодня, в воскресенье, 8 ноября на стадионе Газпром Арена (Санкт-Петербург) состоялась встреча 14-го тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром». Арбитр матча - Владимир Москалев (Воронеж).

В чемпионате России Зенит идет чуть более ровно и стал единственной командой, участвующей в Лиге чемпионов, кто смог выиграть хотя бы один матч после лигочемпионских баталий. В прошлом туре Зенит победил Химки (2:0), убрав из стартового состава ключевых игроков вроде Артема Дзюбы, Вильмара Барриоса и Вендела. Это был качественный кейс того, что питерцы все-таки могут неплохо играть в премьер-лиге без основных игроков. В списке травмированных по-прежнему находится Малком. Его можно ожидать в строю уже после паузы на матчи сборных, то же касается Сердара Азмуна и Себастьяна Дриусси. Кроме того получил травму и не выйдет на поле Александр Ерохин. Наверняка сыграет капитан Артем Дзюба. Его безголевая серия достигла уже 657 минут, последний раз он забивал в игре против Уфы (6:0) 26 сентября.

К матчу с "Зенитом" "Краснодар" подходит с серией из четырех поражений подряд, на 10 месте в РПЛ. При этом "Краснодару" объективно тяжело играть два матча в неделю, особенно после изнурительной Лиги чемпионов. Подопечные Мурада Мусаева справедливо уступили "Спартаку" (1:3) и без шансов проиграли "Ахмату" (0:2) в двух предыдущих турах чемпионата России. У "Краснодара" переполнен лазарет, поэтому в премьер-лиге за команду все чаще выходят юные воспитанники краснодарской академии. Так что возвращение Вандерсона и Виктора Классона оказывается очень кстати. По статистике личных встреч в последних семи матчах с Краснодаром Зенит одержал пять побед.

Игра началась с атаки зенитовцев, но пока нет остроты в действиях нападающих. Решился на дальний удар из-за пределов штрафной площади Оздоев, но мяч полетел слишком слабо и неточно. Пока больше атакует «Зенит», но беда наших ребят в медленном переходе от защиты в нападение, нужно прибавить в движении. Вот это да, откладывается пока опасный штрафной. До этого Венделу угодила сфера в руку после навеса от Ионова. Судья пошел смотреть повтор. Судья после просмотра повтора указал на точку, назначив пенальти в ворота петербуржской команды. Есть шанс выйти вперед у гостей. Пенальти выполнял Маркус Берг и счет на 18 мин. становится - 0:1: уверенно исполнил пенальти Берг, ударив в нижний правый от себя угол, а голкипер прыгнул в противоположную сторону. Мяч в сетке. Снова зацепился Дзюба в чужой штрафной за мяч и сбросил его под удар Кузяеву, но тот с лету отправил снаряд на трибуны. Навесил с углового Вендел на дальнюю штангу, но вышел из ворот Сафонов и кулаком вынес сферу на фланг. Пауза в матче. Судья решил посмотреть эпизод борьбы Ловреена и Кайо в штрафной гостей на предмет пенальти. Пенальти. Повторы показали, что мяч все же угодил в руку защитнику "Краснодара". Еще один пенальти в нашей игре. Нет гола. Ужасно исполнил пенальти Дзюба. Мяч полетел слабо и практически по центру. Сафонов без проблем забрал сферу в руки. Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальный перевес "Краснодара" после первого тайма.

Во 2-ом тайме зенитовцы пытаются изменить ход матча. Прорывался по флангу Дуглас и навесил в центр штрафной, где пробил головой Дзюба, но в створ ворот ему попасть не удалось. Выиграл подбор Оздоев на линии чужой штрафной и пробил с лету, но мяч полетел крайне неточно. Пробивал Дзюба из пределов штрафной после прострела от Караваева. Сафонов отбил мяч, но от его руки сфера все же катилась в сторону ворот, но перед линией остановил ее Сорокин.

На 65 мин. Далер Кузяев сравнивает счет - 1:1: хорошая атака получилась у хозяев. Прорывался по флангу Вендел и отдал на Оздоева, который прострелил поперек на Кузяева. Далер в одно касание с линии штрафной отправил снаряд точно в дальний нижний угол обводящим ударом.

На 79 мин. Артем Дзюба увеличивает счет - 2:1: показательную контратаку провели хозяева. Выиграл верх на чужой половине поля Дзюба и головой сбросил на Оздоева, который убежал по флангу и прострелил во вратарскую, куда ворвался все тот же Дзюба и отправил сферу в сетку.

На 93 мин. Сутормин увеличивает счет матча - 3:1: поймали соперника на контратаке вновь петербуржцы, но на этот раз смогли реализовать свой шанс. Сутормин оказался с мячом в штрафной и пробил точно в дальний нижний угол, без шансов для Сафонова. Звучит финальный свисток арбитра, матч завершен. Зенитовцы нанесли 22 удара по воротам, из них 10 в створ. Эти сухие цифры характеризуют кураж, динамизм, скорости и фарт, а в итоге - волевую победу «Зенита», который набирает 30 очков, поднимается на 2 место, уступая в турнирной таблице ЦСКА всего 1 очко.