«Урал» в волевой борьбе взял ничью со «Спартаком» - 2:2

Аргументы Недели → Спорт 13+

7 ноября 2020, 16:12 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: соцсети

Сегодня, в субботу, 7 ноября на стадионе Екатеринбург Арена (Екатеринбург) состоялась встреча между «Уралом» и «Спартаком». Арбитр поединка - Павел Кукуян (Сочи).

«Урал» в прошлом туре прервал серию из 5 матчей без побед в чемпионате, обыграв «Уфу» со счетом 2:1. Дома «Урал» не проиграл в 5 из 6 предыдущих встреч в РПЛ (2 победы, 3 ничьи). Отметим, что екатеринбуржцы не уступили в 6 из 7 последних очных поединков в Премьер-лиге и Кубке России (4 победы, 2 ничьи).

Спартаковцы в прошлом туре уступили «Ростову» со счетом 0:1 и упустили лидерство в турнирной таблице. До этого «Спартак» не проигрывал в 5 матчах РПЛ кряду (4 победы, 1 ничья). В гостях москвичи победили в 4 предыдущих встречах в Премьер-лиге с общим счетом 10:3. Отметим, что на выезде «Спартак» забил больше всех в текущем чемпионате – 13 мячей.

Игра началась с жесткого прессинга хозяев, спартаковцы пытаются успокоить ход поединка. Екатеринбуржцы используют кроссы во фланги соперника. На 6 мин. спартаковцы провели эффективную контратаку, и фиксируем быстрый гол гостей, это Соболев - 0:1: забивают первыми гости. Айртон с левого фланга прострелил вдоль ворот, на дальней штанге был совсем один Соболев и поразил пустой угол.

На 11 мин. Погребняк после подачи углового сравнивает счет - 1:1. Очередной угловой зарабатывают хозяева. Эль Кабир выполнил подачу на дальнюю штангу, откуда головой вонзил мяч в сетку Погребняк. Эль Кабир скинул мяч на левый фланг на Золотова, который прострелил вдоль ворот на Бикфалви, а румын с ближней штанги пробил в сетку с внешней стороны. Стоит отметить, что гораздо активнее действуют хозяева, вряд ли они заслуживали даже пропущенного гола. Спартаковцы пытаются изменить характер встречи. Погребняк и Бикфалви могли выскочить вдвоем на Максименко, но успевает прервать эту опасность Жиго, вынеся мяч за боковую линию. Быстрая атака хозяев, Егорычев скинул мяч в штрафную на Погребняка, а тот выполнил подачу во вратарскую, удалось довести дело в итоге до удара, который оказался неопасным. Спартаковцы пока держат оборону, уже 5 угловых подали хозяева, оказывают давление на защиту гостей. Отодвинули игру от своих ворот "красно-белые", перекатывают они сейчас мяч в центре поля, пытаясь сбить темп хозяев. Вроде бы успокоилась у нас игра, побольше владеют мячом в последние минуты "красно-белые", но подойти к чужой штрафной им пока не удается. На 45 мин. в штрафной хозяев сносят Виктора Мозеса, арбитр назначает пенальти в ворота «Урала», одиннадцатииметровый исполняет Соболев и счет становится 1:2. Судья дает свисток на перерыв. Счет после первого тайма 1:2.

2-й тайм начался с атак спартаковцев, они хотят закрепить свой успех. Гораздо активнее начали вторую половину встречи "красно-белые", много они владеют мячом, как известно: лучшая защита - это нападение. На 60 мин. Рафал Августиняк из- за штрафной пробил в угол и счет становится 2:2: ничего себе. Августиняк в центре поля отобрал мяч у Ларссона, дошёл до чужой штрафной и метров с двадцати трех несильно пробил в левый нижний угол, Максименко не выручил. Стоит отметить, что ничем не хуже сегодня екатеринбуржцы, здорово они атакуют весь матч, так что ничейный результат на данный момент вполне по делу. Лишь Максименко находится на половине поля "Спартака", даже центральные защитники атакуют, решающие минуты матча наступают. Финальный свисток арбитра, фиксирует ничью 2:2, «Спартак» набирает 28 очков, но теряет 2 очка.