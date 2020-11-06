ФК «Челябинск» одержал победу в заключительном домашнем матче осени

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6 ноября 2020, 12:39 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото предоставлены пресс-службой ФК «Челябинск»

В очередном туре первенства страны в ПФЛ (группа 4) футбольный клуб «Челябинск» на своем поле обыграл «Урал-2» со счетом 2:1. Для нашей команды это был заключительный домашний матч нынешней осени. Впереди лишь ответный матч с тем же «Уралом», а затем долгий зимний перерыв.

Главный тренер Михаил Сальников по сравнению с матчем с «Ладой» сделал в стартовом составе лишь одну замену. Вместо Вячеслава Демина вышел Алексей Пипо.

Челябинцы создали первый опасный момент на 5 минуте после стандарта. Гости с трудом вынесли мяч после опасной подачи в штрафную.

А на 20 минуте «Урал-2» создал свой первый голевой момент. Прострел справа в штрафной замыкал номер Даниил Арсеньев. Но Новиков каким-то непостижимым образом сумел отбить мяч буквально с двух метров. И ту же наш вратарь выручил еще раз, вытащив мяч уже из верхнего угла.

Не забиваешь ты, забивают тебе. Эта пресловутая поговорка срабатывала, наверное, не один миллион раз. Сработала и в этом матче. Отбившись от двух подряд атак «Урала», «Челябинск» провёл свою, которую образцово, мощным ударом в ближний верхний угол завершил лучший бомбардир нашей команды Игорь Беляков - 2:0!

В перерыве Михаил Сальников сделал две замены. Отправились отдыхать Алексей Пипо и автор одного из голов Игорь Беляков, вместо которого вышел Денис Урывков.

Увы, на 75-ой минуте, после очередного столкновения Олег Новиков сильно захромал, не смог продолжить игру и отправился при помощи доктора прямо в раздевалку. Ситуация усугублялась тем, что в заявке «Челябинска» не оказалось приболевшего опытного Сергея Глазкова.

Тренерскому штабу нашей команды пришлось делать экстренные перестановки. Место в воротах занял молодой вратарь нашей молодёжки Александр Валеев. А вместо только во втором тайме появившегося на поле молодого Ильи Шукшина вышел опытнейший Виталий Коркин.

И почти сразу же гости все-таки отквитали один мяч. Не сумевший пробить своего однофамильца Денис Новиков на этот раз пустил мяч в дальний угол под опорную ногу Александру Валееву.

Стало очевидно, что концовка этого матча будет огненной. Так и вышло. Гости устроили навал, один раз попали в штангу, да и молодой Валеев бился как лев и в паре эпизодов выручил команду от, казалось, неминуемых неприятностей.

Да и вся наша команда при активной и очень горячей болельщицкой поддержке, к ее чести, выстояла и завоевала в заключительном домашнем матче такие важные три очка.

«Результат для нас отрицательный. Но игра с нашей стороны довольно качественная, мне понравилась, - комментирует и.о.главного тренера ФК«Урал-2» Константин Агапов. - Мы пытались владеть мячом и создавать моменты. «Челябинск» использовал свои сильные стороны. Мы, к сожалению, не смогли забить больше одного гола. Это оставило осадок. В конце, думаю, у нас было подавляющее преимущество. Мы старались всей командой атаковать. Говорили еще в перерыве, что при любом раскладе пытаемся играть в свой футбол. Были моменты, попали в штангу. К сожалению, не повезло».

- В последних матчах дома мы показываем хороший результат, – говорит главный тренер ФК «Челябинск» Михаил Сальников. - И родные стены, безусловно, помогают, и ребята вошли. Этот сезон получается такой, немного скомканный, наверное, только сейчас мы разыгрались. Если бы еще не болезнь, которая нашу команду подкосила, я думаю, что мы бы еще постарались зацепить очки. Ребята хорошо работают, и результат приходит. Что касается сегодняшней игры, тяжелая победа. Мы знали, что «Урал-2» хорошо обученная команда, играет в контроль мяча. Соответственно, пытались ей противодействовать своими сильными качествами. Наверное, в целом получилось, Единственное, что не получилось — это концовка. Все-таки замена вратаря сыграла свою роль. У нас были немного другие планы по заменам. Ребята молодцы, что дотерпели. Спасибо их. Хочу поздравить с победой и команду, и болельщиков.

- Предварительно уже известно, какая травма у Новикова?

- У него небольшое растяжение. Думаю, к следующей игре будет готов. У нас же в команде есть врачи. Посмотрим, как они работают.

ФК «Челябинск» - ФК «Урал-2» - 2:1 (2:0)

Голы: Владислав Дубровский, 12 (1:0), Игорь Беляков, 22 (2:0), Денис Новиков, 82 (2:1)