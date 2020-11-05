Исполком FIAS продлил полномочия В. Шестакова

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5 ноября 2020, 18:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

5 ноября в Нови Саде во время Молодёжного первенства по самбо и Чемпионата мира по самбо прошёл XXXII конгресс FIAS. В совещании приняли участие представители 70 федераций самбо из разных стран. Участники подвели итоги работы за прошедший год. Ключевым было решение о продлении срока полномочий нынешнего президента FIAS Василия Шестакова до ноября 2025 г.

Как прокомментировал Василий Шестаков, он готов согласиться с решением исполкома, если они и дальше будут «продолжать работать вместе, засучив рукава». В предстоящем году FIAS будет претендовать на постоянное членство МОК и признание самбо олимпийским видом спорта.

Самбо несмотря на сложности в связи с пандемией COVID-19 продолжает развиваться и организовывать международные спортивные саммиты разного формата и тематики. Это и международные семинары для судей и образовательные семинары по антидопинговым мероприятиям, а также мероприятия по популяризации самбо во всём мире. Важным шагом в популяризации нашего отечественного вида спорта стало в том числе создание Лиги боевого самбо.

Бюджет на 2021 год по всемирному развитию самбо составит 4,5 млн долларов США. Он включает затраты как FIAS, так и глобальных партнёров. Об этом сообщил Сергей Елисеев, президент Всероссийской федерации самбо.

Следующий конгресс FIAS пройдёт в Москве во время Чемпионата мира по самбо, который состоится в ноябре 2021 года.