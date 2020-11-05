Костя Цзю не поддержал идею присвоить звание Героя России Хабибу Нурмагомедову

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5 ноября 2020, 08:47 [ «Аргументы Недели» ]

Костя Цзю, vk.com/kostyatszyu

Знаменитый боксер, абсолютный чемпион мира Костя Цзю не поддержал идею депутата Госдумы РФ Гаджимурада Омарова присвоить бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову звание Героя Российской Федерации.

По мнению Цзю - присвоить Хабибу "заслуженный мастер спорта — это понятно, даже не обсуждается".

По поводу присвоить Нурмагомедову звание Героя России Цзю высказал мнение корреспонденту Sport24: "Как бы я ни уважал Хабиба и все то, что он делает. Это несопоставимые вещи".

Боец ММА Александр Шлеменко также считает, что звание Героя России Нурмагомедову — "перебор", - пишет портал Championat.com. Как отметил Шлеменко, в его понятии герой "тот, кто жертвует собой ради одного или нескольких людей", "пожарные, люди на войне, которые спасают других".

Хабиб же занимается борьбой, а это еще и коммерческий вид спорта он зарабатывал в нем деньги.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев призвал не разбрасываться званиями.