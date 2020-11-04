ФК «Челябинск» проведёт заключительный матч этой осенью

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4 ноября 2020, 16:36 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото предоставлено пресс-службой ФК «Челябинск»

В заключительном домашнем матче нынешней осени в рамках первенства страны по футболу в ПФЛ (группа 4) футбольный клуб «Челябинск» принимает географических и турнирных соседей, ФК «Урал-2» из Екатеринбурга.

Первая часть нынешнего первенства ПФЛ подходит к логическому завершению. Командам остается сыграть по два матча. Причем наша команда обе эти игры сыграет с одним и тем же соперником, географическим соседом, футбольным клубом из Екатеринбурга «Урал-2».

Первый поединок против екатеринбуржцев станет заключительным в родных стенах для нашей команды нынешней осенью. И к этой игре «Челябинск» подходит в максимально хорошем настроении. Несколькими днями ранее также на своем поле южноуральцы разгромили футбольный клуб «Лада-Тольятти» - 7:0! Так много наша команда не забивала ровно пять лет, когда 1 ноября 2015 выиграла с таким же счетом у... все то же тольяттинской «Лады»!

Наша команда подходит к заключительным поединкам осени не совсем на своем месте в таблице. У «Челябинска» 22 очка и восьмая позиция. При этом отставание от пятого места — два очка, от четвертого — пять.

Наш соперник, ФК «Урал-2», не только географический сосед, но и турнирный. У команды из столицы Урала девятое место в таблице и 17 очков в активе. В предыдущем туре уральцы сыграли дома в ничью с димитровградской «Ладой» - 2:2, с которой, напомним, двумя турами ранее также вничью. Сыграли «Челябинск» (1:1). Кстати, «Урал-2» так же не миновала коронавирусная беда. Их поединок с «Ладой-Толяьтти» не состоялся из-за положительных тестов Covid-19, так что соперники и тут еще недавно были в идентичном положении.

Этот факт, а также географическое и турнирное соседство говорят о том, что уральское дерби будет горячим и жарким, даже несмотря на позднюю осень и холодную погоду. Ведь и «Челябинск», и «Урал-2» уже приучили болельщиков к тому, что их очные поединки всегда получаются зрелищными богатыми на события.

ФК «Челябинск» - ФК «Урал-2». 5 ноября. Стадион Центральный». Начало матча в 15:00. Вход СВОБОДНЫЙ. ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ МАСОК.

Возрастной ценз – 6+