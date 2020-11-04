Самый непредсказуемый чемпионат мира по самбо

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4 ноября 2020, 15:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Сербии, в городе Нови Сад, с 5 по 8 ноября пройдёт Молодёжное первенство мира и Чемпионат мира по самбо. В соревнованиях примут участие 36 стран, а сами состязания пройдут без зрителей. Президент Всероссийской и Европейской федераций самбо, Сергей Елисеев рассказал, в лице кого сборная Россия встретит конкурентов, и чем именно эти состязания будут интересны зрителю.

По словам С. Елисеева проведение Молодёжного первенства мира по самбо было запланировано изначально в Сербии. А Чемпионат мира среди взрослых должен был пройти в Ашхабаде. Но в связи с эпидемией Ашхабад отказался от проведения соревнований в этом году. Тогда FIAS вышел с инициативой к правительству Сербии, чтобы они провели совместные соревнования по всем возрастам.

«Да, немного увеличилось количество дней, но лучше так, чем вообще не проводить. Ведь для многих спортсменов эти состязания могут стать единственной возможностью показать себя. Конкуренция сейчас непонятно откуда будет, потому что все планы подготовки у команд были сорваны. У России в том числе. Кто как готов – невозможно предсказать. Кто-то провёл сборы, кто-то нет. Некоторые приедут в усечённом составе, но они привезли сильнейших ребят. Никто сюда не едет просто поучаствовать – все едут за чемпионством. В целом чемпионат будет непредсказуемым, но и из-за этого интересным!», – рассказывает Сергей Елисеев.

У Сербии действительно большие традиции в самбо. Ещё со времён Югославии их сборная составляет достойную конкуренцию и регулярно завоёвывает медали на чемпионатах мира и Европы. По словам Елисеева, сейчас у сербов неплохая женская команда и сильные спортсмены в тяжёлом весе.

«Наверное, хозяева соревнований будут одними из главных конкурентов. К сожалению, некоторые не доедут – сегодня мы узнали, что у Грузии самбисты заболели коронавирусом. По правилам снята вся команда», – поделился Елисеев.

Соревнования проходят при поддержке правительства Сербии, администрации города Нови Сад, а также генерального партнёра Первенства мира и Чемпионата мира по самбо – ПАО НК «Роснефть».