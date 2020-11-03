«Локомотив» - «Атлетико» (Мадрид) - боевая ничья 1:1

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3 ноября 2020, 23:10 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: соцсети

Сегодня, во вторник, 3 ноября на стадионе РЖД Арена (Москва) состоялась встреча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и мадридским «Атлетико». Арбитр поединка - Бенуа Бастьен (Франция).

«Локомотив» в прошлом туре уступил «Баварии» со счетом 1:2, хотя боролся с действующим обладателем трофея очень достойно. По итогам 2-го тура еврокубков «Локомотив» стал единственной российской командой, которой удалось забить гол. Москвичи не могут победить в ЛЧ уже 7 матчей кряду (1 ничья, 6 поражений). На своем поле «Локомотив» проиграл в 7 из 8 последних матчей в турнире. Российский клуб встречался с испанскими командами в Лиге чемпионов 8 раз и сумел одержать лишь 1 победу (1 ничья, 6 поражений). С «Атлетико» «Локомотив» играл на групповом этапе ЛЧ в прошлом сезоне, и тогда москвичи дважды уступили с одинаковым счетом 0:2.

«Атлетико» в прошлом туре вырвал победу у «Зальцбурга» (3:2). Интересно, что пока именно «Атлетико» имеет больше всего пропущенных мячей в группе А – 6. На выезде мадридская команда не выиграла в основное время в 7 из 8 последних матчей в Лиге чемпионов (1 ничья, 6 поражений). При этом «Атлетико» еще ни разу в своей истории не проигрывал российским клубам в ЛЧ (5 побед, 1 ничья).

Игра началась с обмена позиционными атаками, успеха пока они не принесли. Комбинировали с мячом спокойно поперёк поля "матрасники", не встречая особого прессинга, но Триппьер на правом фланге всё равно ошибся в простой ситуации, выпустив мяч за боковую линию. Обе команды на первых минутах встречи не стремятся проявлять агрессию в атаке, спокойно присматриваясь друг к другу и привыкая к газону. Острая подача со стандарта следовала на ближнюю штангу, но москвичи отбились. В атаке вторым темпом гости выполнили ещё по одной подаче в штрафную площадку с разных флангов, но защитники "Локо" продолжают играть уверенно. Грамотней в позиционном плане играют "матрасники", за счёт чего им удаётся выигрывать подавляющее большинство подборов. На 18 мин. Хосе Хименес открывает счет - 0:1: угловой заработали гости после дальнего удара Сауля и сэйва Гилерме. После подачи стандарта справа москвичи отбились, но пошла атака вторым темпом левым флангом, откуда Эррера выполнил прицельную подачу на голову Хименесу, и тот точно пробил головой в левый нижний угол ворот. После прострельной передачи с правого фланга мяч попал в руку Эррере, который находился в пределах штрафной площадки. Это пенальти? Ждём решения VAR, который подтверждает, да пенальти в ворота испанцев. На 24 мин. арбитр назначает пенальти в ворота «Атлетико», и Антон Миранчук забивает гол - 1:1: россиянин хладнокровно переиграл с точки Облака, разведя мяч и вратаря по разным углам. Всей командой "Локомотив" отошёл на свою треть поля после ответного гола, наблюдая, что будет предпринимать соперник. 35 на 65 - таково преимущество "Атлетико" по владению мячом в процентном соотношении на данную минуту. Корреа с дальней дистанции коварно пробил по воротам, метя в правую "девятку", но мяч "облизнул" перекладину и ушёл за пределы поля! Внезапно в центре поля "обрезались" "железнодорожники", подарив мяч Фелишу, который выводил Суареса 1 на 1 с Гилерме, но нападающий проиграл мини-дуэль нашему вратарю. Очень много по ходу первого тайма футболисты обеих команд ошибаются в простых ситуациях. Какая-то излишняя нервозность присутствует на поле. Не держится мяч у москвичей. Подустали уже москвичи настолько, что перестали даже пытаться отвечать контрвыпадами. Первый тайм окончен. В матче "Локомотива" и "Атлетико" пока что ничья - 1:1. Отдыхаем...

Во 2-ом тайме испанцы усилили давление на «Локомотив», снова москвичи добровольно отдали мяч соперникам на первых минутах тайма, выжидая момент, когда можно будет прибавить и перевести игру на чужую половину поля. Шире начали разыгрывать свои позиционные атаки мадридцы. Нашей команде придётся теперь больше двигаться без мяча. Игроки «Локомотива» вжимаются к своей штрафной, появилась нервозность у защитников москвичей. Всё чаще фолят "железнодорожники", не успевая за своими соперниками. Давление на ворота российской команды нарастает. Фелиш с левого края сместился в центр и опасно пробивал в дальний верхний угол, но Гилерме в эффектном броске сумел перевести мяч на угловой. Всё жарче становится у ворот Гилерме. Звучит финальный свисток. Матч окончен! Боевая ничья 1:1 между "Локомотивом" и "Атлетико" в Москве. Таким образом «Локомотив» набирает по сумме трех встреч 2 очка.