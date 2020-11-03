Боксер Александр Поветкин заразился коронавирусом. О том, что Поветкин получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщил президент промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.
Как сказал журналистам Рябинский, у боксера повышенная температура. Поветкин находится в больнице в Москве, лечится. По словам промоутера, запланированный на 21 ноября матч-реванш Поветкина с англичанином Диллианом Уайтом будет перенесен. По мнению Рябинского, бой сможет состояться только в 2021 году.
22 августа Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде и завоевал временный пояс WBC в тяжелом весе.
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