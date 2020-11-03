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Аргументы Недели Спорт 13+

Игроки ФК "Краснодар" вылетели в Испанию чтобы сыграть с "Севильей"

, 17:50 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Игроки ФК
vk.com/fckrasnodar

Игроки футбольного клуба "Краснодар" отправились на предстоящий матч с "Севильей" в Испанию.  Он состоится четвёртого ноября без пяти одиннадцать вечера по МСК. 

Самолёт уже прибыл на место. Сегодня вечером, третьего ноября, в Севилье пройдет пресс-конференция с главным тренером кубанского клуба Мурадом Мусаевым. Также "Быки" проведут открытую тренировку. 

Соперник нашей команды уже шесть раз становился победителем Лиги Чемпионов и обладает Суперкубком УЕФА. В 2018 "Краснлдар" и "Севилья" уже встречались в рамках Лиги Европы и обменялись домашними победами. 

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