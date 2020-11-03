Игроки ФК "Краснодар" вылетели в Испанию чтобы сыграть с "Севильей"
3 ноября 2020, 17:50[ «Аргументы Недели. Кубань» ]
Игроки футбольного клуба "Краснодар" отправились на предстоящий матч с "Севильей" в Испанию. Он состоится четвёртого ноября без пяти одиннадцать вечера по МСК.
Самолёт уже прибыл на место. Сегодня вечером, третьего ноября, в Севилье пройдет пресс-конференция с главным тренером кубанского клуба Мурадом Мусаевым. Также "Быки" проведут открытую тренировку.
Соперник нашей команды уже шесть раз становился победителем Лиги Чемпионов и обладает Суперкубком УЕФА. В 2018 "Краснлдар" и "Севилья" уже встречались в рамках Лиги Европы и обменялись домашними победами.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.