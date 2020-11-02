Суд в Лозанне начал рассмотрение дела об участии российских спортсменов в международных соревнованиях

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2 ноября 2020, 22:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Лозанне в Спортивном арбитражном суде начались слушания о статусе Российского антидопингового агентства РУСАДА и правомерности дисквалификации российских спортсменов решением исполкома Всемирного антидопингового агентства. В настоящее время атлетам, выступающим под флагом и в составе сборных команд РФ запрещено участвовать в международных соревнованиях. В ближайшие годы для них будет только открыта возможность выступать под нейтральным флагом и при жестоком допинг контроле. Россия обжаловала это решение. Об этом сообщает ТК «Евроньюс».

Исполком WADA лишил РУСАДА его прав, из-за многочисленных обвинений в фальсификации допинг-проб. Москва сначала категорически отрицала подлог анализов, взятых у спортсменов, однако при проверке продолжения дел международной комиссией вынуждена была признать нарушения. Финальную точку в деле о подлоге допинг-проб поставил скандал, связанный с подменой данных Московской антидопинговой лаборатории, необходимых для расследования нарушений. Если Лозаннский арбитражный суд примет сторону WADA, то Российские спортсмены будут отстранены от участия в токийских и пекинских Олимпийских играх.

Президент WADA Витольд Банька: «Я убежден, что исполнительный комитет WADA дал правильную рекомендацию по этому делу в декабре прошлого года. Как и на всех других этапах, мы строго соблюдаем положенные процедуры в оценке соответствия РУСАДА и продолжаем работать эффективно над этой сложной проблемой в интересах спортсменов по всему миру и ради чистоты спорта».