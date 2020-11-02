В Хабаровске отменили чемпионат РФ по дзюзо

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2 ноября 2020, 12:43 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

500 сильнейших дзюдоистов со свей России должны были побороться за первенство в хабаровской «Платинум Арене». Но в связи со сложной эпидемиологической обстановкой турнир, намеченный на 7-10 ноября, пришлось отменить.

- Несмотря на то, что оргкомитет по проведению чемпионата в Хабаровске готовился принимать беспрецедентные меры предосторожности по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции среди участников соревнований, тренеров и судей, федерацией дзюдо России принято решение об отмене соревнований в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране, - объяснили представители министерства физкультуры и спорта Хабаровского края.

Напомним, что чемпионат должен был стать вторым, проведенным в краевой столице. Впервые Хабаровск принимал дзюдоистов со всей страны в 2016 году.

Отметим, что с 1 ноября на территории региона действуют усиленные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Однако сдерживать прирост заболевших по-прежнему не удается: край продолжает бить собственные антирекорды.