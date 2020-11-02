В Анапе провели забег во время дождя

Аргументы Недели → Спорт 13+

2 ноября 2020, 09:23 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

admanapa.ru

В Анапе прошёл забег Pro Anapa Trail. В нём поучаствовало около трёхсот любителей спорта из разных регионов страны.



Несмотря на пандемию и сильный дождь, гонка всё же прошла. Соревнования осуществлялись на трёх дистанциях — от Абрау-Дюрсо до Сукко и Анапы. Длина — 14, 36 и 50 километров.



"Мероприятие проходило в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора, для участников обеспечили максимальную безопасность", — сообщили в пресс-службе Анапской администрации.