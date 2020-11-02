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Аргументы Недели Спорт 13+

В Анапе провели забег во время дождя

, 09:23 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Анапе провели забег во время дождя
admanapa.ru

В Анапе прошёл забег Pro Anapa Trail. В нём поучаствовало около трёхсот любителей спорта из разных регионов страны.

Несмотря на пандемию и сильный дождь, гонка всё же прошла. Соревнования осуществлялись на трёх дистанциях — от Абрау-Дюрсо до Сукко и Анапы. Длина — 14, 36 и 50 километров.

"Мероприятие проходило в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора, для участников обеспечили максимальную безопасность", — сообщили в пресс-службе Анапской администрации.

Kub