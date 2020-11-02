Клуб «Челбаскет» провёл игру в Тамбове

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2 ноября 2020, 07:02 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото предоставлено пресс-центром БК «Челбаскет»

1 ноября в Тамбове в упорной борьбе «Челбаскет» уступил лидеру дивизиона БК «Тамбов».

Матч был сложным и держал в напряжении болельщиков обеих команд до последней минуты. На протяжении всей игры команды шли практически «ноздря в ноздрю» за исключением переломного момента в третьей четверти, когда новичок Суперлиги 2 уступил опыту и сыгранности более титулованного соперника. В рамках четвертей очки распределились следующим образом: 26:26, 24:21,21:15,25:25.

«Несмотря на поражение в сегодняшнем матче, хотелось бы подчеркнуть качественную игру наших парней, причем не каждого в отдельности, а именно команды, – рассказывает главный тренер БК «Челбаскет» Максим Перцев. – Сыграли очень прилично, ни в чем не уступая команде хозяев, игру которых, тоже хотелось бы отметить: это действительно игра одного из лидеров дивизиона. «Тамбов» точно поборется за медали, и не исключено, что повторит успех 2017 года, когда они выиграли эту лигу. Тем приятней, что мы показали равную игру, понимаем, в каком направлении нам двигаться дальше. Это был совершенно другой матч по сравнению с Липецком, в причинах будем разбираться. К сожалению, исключить варианты отсутствия ключевых игроков, как в этот раз получилось с Никитой Грабаревым и Кириллом Епановым, что привело к ограниченности в ротации, мы не можем, в силу всем понятных эпидемиологических причин. Стоит отметить, что судейство в Тамбове было достаточно суровым в отношении к нашей команде: перегруз персональными замечаниями вынудил нас перестроиться на зонную защиту, которая временами давала свои плоды, но чаще, благодаря воспитаннику челябинской баскетбольной школы Василию Гладышеву (в прошлом капитан нашей команды, который забил нам шесть трех-очковых из девяти попыток), в момент практически равного счета на табло приносила очки в копилку «Тамбова».

Команда возвращается в Челябинск. Впереди следующая выездная серия: Ростов-на-Дону, Барнаул.