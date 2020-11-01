«Химки» терпят поражение от «Зенита» - 0:2

Аргументы Недели → Спорт 13+

1 ноября 2020, 16:25 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: соцсети

Сегодня, в воскресенье, 1 ноября на стадионе Арена Химки (Химки) состоялась встреча между «Химками» и «Зенитом». Арбитр поединка - Алексей Матюнин (Москва).

После прихода главного тренера Игоря Черевченко команда из Химок вздохнула свободно. Химки точечно усилились опытными футболистами, сбалансировав команду. Не удивительно, что после смены главного тренера команда в короткие сроки набрала больше очков, чем за 8 матчей под руководством Дмитрия Гунько. Игра Химок резко преобразилась. Подопечные Игоря Черевченко победили Динамо (1:0), побились с Локомотивом (1:2) и Спартаком (2:3), а затем грохнули Ростов (2:0), забив оба гола в компенсированное время. Даже психология футболистов изменилась. Это прямое влияние опытных новичков вроде Дениса Глушакова и Резиуана Мирзова.

Команда Сергея Семака оказалась в ожидаемом физическом спаде. Зенит попал в сумасшедший график, с которым не может сравниться даже ни одна европейская команда. Питерцы с 20 июня провели 24 матча. Даже главный тренер дортмундской Боруссии Люсьен Фавр признал, что это очень много. Не удивительно, что Зенит начал терять очки в чемпионате России и потерял позиции в турнирной таблице. После поражения от Рубина (1:2), которое стало вторым за полторы недели, команда Сергея Семака упала на третье место, пропустив вперед Спартак и ЦСКА. В лазарете команды два ведущих нападающих: у Сердара Азмуна диагностирована ангина. В ближайшее время игрок приступит к индивидуальным тренировкам. У Малкома после прохождения консультации диагностировано повреждение боковой связки колена. Восстановление футболиста займет 2-3 недели. У Дзюбы, Вендела и Дриусси мышечное перенапряжение.

Игра началась с позиционных атак зенитовцев, которые играют в удивительном составе: не играют Малком, Вендел, Азмун, Дзюба и Дриусси. Сегодня играет молодежь, без явно выраженных нападающих. Тем не менее, имея 3-матчевую серию из поражений футболисты "Зенита" будут нацелены сегодня на то, чтобы исправить возникшую ситуацию. Активнее пока что смотрится "Зенит". Оно и понятно, команда настроена решительно. Сегодня все ждут победы от питерцев.

На 18 мин. Мостовой с подачи Оздоева открывает счет - 0:1: очень просто забивает "Зенит". Передача в центр штрафной последовала. Ерохин, вроде как, выложил передачу на ногу Мостовому, и тот спокойно отправил сферу в сетку. Как будто немного успокоились футболисты "Химок", пропустив гол в свои ворота. Сейчас не так активны хозяева, как в начале встречи. Перерыв, команды уходят на отдых.

Во 2-м тайме активнее атакуют хозяева, Трошечкин с дальней дистанции нанес удар по воротам соперника. Сфера пролетает в миллиметрах от стойки рамки Кержакова. На 78 мин. с подачи Жиркова Ерохин увеличивает счет - 0:2: идет подача с левого фланга на Ерохина от Жиркова. Подставляет ногу под мяч Александр, переправляя сферу в сетку. Звучит финальный свисток, фиксирующий победу «Зенита», и теперь у питерцев 27 очков и укрепление позиций в турнирной таблице.