Экстремальные виды спорта и самые опасные маршруты в мире

Аргументы Недели → Спорт 13+

31 октября 2020, 15:49 [ «Аргументы Недели», Артём Луговский ]

Фото: соцсети

Одно из самых полезных занятий – спорт. Люди им занимаются, чтобы поддерживать форму и быть здоровыми. Но есть и такие виды спорта, которые опасны для жизни. Ими занимаются в погоне за острыми ощущениями, которых многим людям не хватает в повседневной жизни. Какие же самые опасные виды спорта, что движет людьми этим заниматься и какие наиболее экстремальные маршруты существуют в мире?

Экстремальные виды спорта довольно травмоопасны, но с каждым годом поклонников экстрима становится все больше. С чем же связан интерес к рискам для жизни? Ответ кроется в самых разных аспектах человеческой психологии.

Физические тренировки и испытания на прочность. Многие люди в погоне за необычными ощущениями устраивают проверки для своего организма: уходят в тайгу в -30 градусов на несколько часов или даже дней, проверяют свою решительность в прыжках с парашютом или свои физические возможности, занимаясь руфингом, диггерством или паркуром. Ведь в обычных спортивных или специальных тренировочных залах невозможно испытать тот экспериенс, когда находишься наедине со стихией. К сожалению, некоторые переоценивают свои возможности, что может привести к летальному исходу или получению серьезных травм, как физических, так и психологических.

Доказать себе или кому-то, что способен на большее. У многих людей бывают психологические проблемы, из-за чего их самооценка понижается. Кто-то из близких людей внушил, что он никому не нужен, или человек сам себя загнал в рамки, из которых довольно трудно выйти. В погоне за целью самоутвердиться люди начинают заниматься экстримом.

В поисках адреналина. В юношеские годы у людей возникает потребность в адреналине. В некоторых городах для удовлетворения таких потребностей существуют парки аттракционов, где можно довольно безопасно получить свою порцию острых ощущений. Но все-таки они не могут дать такой адреналин как экстремальные виды спорта.

Экстремальный спорт как форма суицидального поведения. К сожалению, некоторым людям не предоставляет жизнь радость и позитивные моменты. В попытках как-то раскрасить свою жизнь или вовсе ее оборвать, молодые люди начинают этим заниматься. Есть несколько форм суицидального поведения, одно из них пассивное открытое, когда людям осточертела жизнь, но они не решились с ней покончить и хотят быть спасенными. Как раз к такому и относятся экстремальные виды спорта.

Так какие же бывают самые опасные виды спорта и их маршруты?

Экстремальный туризм

Экстремальный туризм ничем не отличается от обычного туризма, кроме наличия огромного риска для жизни. Многим может наскучить обычный отдых, и поэтому они хотят более острых ощущений. При этом каждый экстремальщик должен позаботиться о соответствующем обмундировании: специальная одежда, средства для выживания (нож, веревка, фонарик). А также позаботиться о том, чем он будет питаться и как защитится от диких животных. В большинстве случаев такой туризм развивается там, где к нему есть предпосылки (горы для скалолазания или пещеры). Зачастую туризм, как и любой другой вид экстремального спорта, имеет групповой характер. В одиночку проходить маршруты довольно сложно, да и если возникнет несчастный случай – помощи ждать неоткуда.

Гора Хуашань, Китай

Эта гора известна не столько красивыми пейзажами, сколько опасным мостом вокруг нее. Мост представляет собой деревянную доску шириной около 40 сантиметров на высоте в 1000 метров. Он был возведен еще в 19 веке и с тех пор почти не видоизменялся. Несмотря на то, что всем желающим предоставляется страховочный трос, Хуашань является одним из самых опасных туристических мест.

Вулкан Гватемалы

Данный маршрут пролегает через горы Гватемалы прямиком к действующему вулкану Пакайя. Вокруг стоит невыносимая жара, а обувь плавится от высоких температур. Вулкан в последнее время извергался 23 раза и поэтому восхождение на него строго запрещено. Но, тем не менее, после очередного извержения, потоки экстремальщиков все увеличиваются.

Альпинизм

Один из сложнейших видов спорта. Чтобы им заниматься, необходима немалая физическая подготовка. Тем не менее, несчастных случаев в нем не велико, так как обычно восхождение проходит в связке из несколько человек, где лидер группы настолько сильный и знающий свое дело спортсмен, что подобное может произойти только из-за глупости. Но также восхождение может быть и в одиночку, перед этим пройдя по маршруту со страховкой несколько раз. В целом к альпинизму можно отнести схожее скалолазание и ледолазание, во всех видах цель заключается в преодолении или покорении нагорной возвышенности.

Ледяной водопад Скалистых гор, Британская Колумбия, Канада

Этот водопад находится в Британской Колумбии. Его высота - 182 метра. Летом это один из красивейших водопадов в Канаде, ну а зимой - точка притяжения альпинистов. Помимо затрудненной дороги среди Скалистых гор, очень затруднителен и подъем по нему. Некоторые маршруты были открыты более 20 лет назад, и до сих пор их никто заново так и не прошел.

Ленские столбы, Республика Саха (Якутия), Россия

Один из красивейших природных памятников в Республике и в России в целом. Тем не менее, это очень опасный маршрут для скалолазания. Так как скалы состоят из песчаника, который осыпается при физической нагрузке или специальных альпинистских снаряжений. Стоит ли говорить, что при осыпании возвышенности экстремальщик может разбиться о скалы. Покорение Ленских столбов запрещено, хотя есть и немало спортсменов, желающих когда-нибудь их покорить.

Дайвинг

Один из общедоступных видов отдыха, которым можно заниматься всей семьей. Самый распространённый вид дайвинга – любительский. Тот же туризм, только под водой. В самом дайвинге ничего особо опасного для жизни нет, но есть, конечно, специальные разновидности и маршруты, от которых кровь стынет в жилах. Если на суше можно убежать от опасности или как-то постараться защититься от нападающих животных, то в толще океанских вод экстремальщик практически бессилен перед стихией и местными обитателями, что придает немало адреналина.

Экстремальные приливные течения, Норвегия

Многие дайверы приезжают сюда, чтобы ощутить самые сильные в мире приливные течения. В Сальтстраумене находится самый мощный водоворот, где поток воды выбрасывается в море через пролив шириной в 150 метров. Снаружи течения разгоняются до 55 км/ч. У дайверов всего час на погружение в этих течениях. Также в Норвегии есть более безопасные маршруты: Каньон и Сундстраумен, где дайверы могут пронестись через узкое скалистое ущелье.

Акульи стаи, Галапагосские острова

На Галапагосских островах находится одно из самых впечатляющих мест для дайвинга – остров Вульф. Здесь стаями обитают акулы-молоты. Хотя там они встречаются круглый год, наибольшее их скопление можно увидеть летом, когда вода теплая. Стаи акул в основном находятся на глубине от 12 до 27 метров. Также можно их увидеть и возле другого знаменитого места на островах – Арки Дарвина – скалы в форме арки, у подножия которой кружит больше сотни бронзовых акул-молотов.

Руфинг и диггерство

Городские субкультуры, которые перекликаются между собой, хоть и противоположно отличаются друг от друга. Руфинг – покорение высоких городских сооружений. Диггеры же наоборот изучают подземные катакомбы, бункеры и туннели. Хоть это и запрещенные движения в большинстве стран, многие молодые люди все равно продолжают этим заниматься. Эти течения также очень опасны. Нередко можно увидеть новостные сюжеты, где погиб руфер или диггер. В поисках адреналина люди занимаются этим, так как это самый дешевый и доступный вариант для экстрима. Здесь не нужно покупать специальную экипировку, все что необходимо – просто уметь проникать на крыши и в подземные туннели. Большинство представителей данных культур, желают попасть на дугу в Припяти, старый советский коллайдер, метро 2 и покорить сталинские высотки. Стоит ли говорить, что эти места очень серьезно охраняются, и проникать на их территорию - очень глупо и опасно, а также эти действия являются серьезным преступлением. Среди мировых маршрутов по аналогии можно сказать о Бурдж Халифа и других необычных высоких сооружениях, что касается и маршрутов для диггеров – тоже известные охраняемые туннели.

Для большинства людей данные сообщества остаются недопонятыми. Ведь многие считают, что отхождение от обычного ритма жизни, да еще и в нестандартной обстановке, уже экстрим. Что и говорить про риски для жизни. Но как утверждают сами экстремальшики - риски есть везде, нужно лишь уметь их разграничивать, где стоит - рискнуть, а где не стоит - воздержаться. Если относиться ответственно и соблюдать технику безопасности, то заниматься можно всем.