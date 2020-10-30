Челябинцы уступили БК «Мицубаскет»

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30 октября 2020, 19:14 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото предоставлены пресс-службой БК "Челбаскет"

Первый выездной матч для «Челбаскета» стал проверкой на прочность, которую новички Суперлиги 2 не прошли. Команда потерпела поражение со счетом 75:50 в пользу принимающей стороны.

В первой половине матча лидерство Липецка было бесспорным, в третьей и четвертой десятиминутках “Челбаскет” попытался выйти на уровень соперника, но этих усилий оказалось недостаточно.

Максим Перцев Главный тренер БК “Челбаскет” так прокомментировал матч:

“Я крайне недоволен результатом нашей игры. В качестве оправдания что-то можно списать на пока еще несыгранность команды, неуверенную игру новичков, только-только появившихся в составе, сложность дороги с пересадками с самолета на поезд, психологические особенности игр на выезде, с которыми нужно еще учиться работать начинающим профессионалам, но никакие факторы не могут оправдать результат на табло. Мы не забивали и не попадали, не дорабатывали в защите, лидеры команды по итогам предыдущих матчей сегодня "провалились", отметить можно только Дмитрия Курныкова. Липецк значительно больше хотел победить, их лидер Алексей Федорчук сработал с наивысшим коэффициентом полезности.

Это третья игра в сезоне, двадцать пять очков - очень большой разрыв, неприличный для команды, которая представляет Челябинск. Спасибо болельщикам, которые смотрели трансляцию и поддерживали. Команда постарается порадовать всех хорошей игрой уже 1 ноября в Тамбове".

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