«Челбаскета» готовится к первому выезду

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29 октября 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото пресс-службы БК «Челбаскет»

Сегодня состоялась тренировка, завершающая подготовительный этап перед первым выездом «Челбаскета» в этом сезоне. Команду ждет непростой тур по маршруту Липецк -Тамбов, затем – возвращение в Челябинск, и вторая серия этого выезда Ростов-на-Дону - Барнаул.

Рано утром 28 октября «Челбаскет» улетает в Липецк. Уже 29 октября состоится матч с БК «Муцубаскет» (Липецкая обл.), 01 ноября - БК «Тамбов» (Тамбовская обл.), 11 ноября БК «Барс РГЭУ» (Ростов-на Дону), 19 ноября БК «Барнаул» (Алтайский край)

Игроки и тренерский штаб настроены очень решительно. Перед отъездом команда завершила комплектование состава подписанием двух игроков:

Андрей Логинов, 22.01.1993 г.р., рост 204, вес 106, тяжелый форвард, игровой номер 34, воспитанник СШОР «Глория» (Москва), член молодежных сборных России своего возраста, имеет богатый опыт выступления в Чемпионате России среди мужских команд Суперлиги 1 (МБА (Москва), Уралмаш (Екатеринбург), Спартак (Санкт-Петербург). Андрей - базовый игрок передней линии, задача которого стать прочным основанием для игры нашей команды как в защите, так и в нападении.

Валентин Назаров, 11.02.1997г.р., рост 185, вес 76, разыгрывающий, игровой номер 43 родом из Белоруссии. Кандидат в сборную своей страны, Валентин прошлый сезон отыграл за команду БК "Барнаул" под руководством тренера Бориса Соколовского. Задача Валентина - добавить глубины нашим атакам, организовать игру и расширить потенциал технико-тактических возможностей игры БК «Челбаскет».

Перед отъездом игроки команды Никита Перцев и Владимир Емельянов записали видеообращение, в котором обратились к болельщикам с призывом смотреть трансляции выездных игр. Видео размещено в социальных сетях клуба.

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