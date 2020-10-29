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Аргументы Недели Спорт 13+

"Краснодар" проиграл "Челси" со счётом 0:4

, 10:51 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

instagram.com/chelseafc

ФК "Краснодар" в своём первом домашнем матче в групповом этапе Лиги Чемпионов проиграл английскому клубу "Челси" со счётом 0:4.

В первом тайме вратарю кубанской команды удалось фантастически отразить пенальти, однако первые 45 минут всё равно закончились со счётом 0:1 не в пользу "Краснодара".

Во втором тайме англичане разошлись и закатили ещё три мяча в ворота. Голы принадлежат Тимо Вернеру, Хакиму Зиешу и Кристиану Пулишичу.

Возможность реванша представится "Краснодару" 8 декабря в Лондоне.




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