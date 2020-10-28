«Краснодар» потерпел разгромное поражение от «Челси» (Англия) - 0:4

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28 октября 2020, 23:01 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: соцсети

Сегодня, в среду, 28 октября на стадионе Краснодар (Краснодар, Россия) состоялась встреча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Челси» в квартете. Арбитр поединка - Али Палабийик (Турция).

В своем первом матче на групповом этапе Лиги чемпионов «Краснодар» сыграл вничью с «Ренном» (1:1). Ранее команда дважды обыграла ПАОК с одинаковым счетом 2:1 на стадии квалификации. Таким образом, в этой европейской кампании клуб ещё не проигрывал. Отметим, что в последних домашних еврокубковых матчах «Краснодар» одержал 3 победы кряду.

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов лондонцы дома не смогли одолеть «Севилью» (0:0). «Челси» одержал всего 1 победу в 6 последних матчах ЛЧ (3 ничьи, 2 поражения). Отметим, что на выезде англичане забивали в 8 из 10 предыдущих встреч в Лиге чемпионов.

Игра началась с позиционной атаки лондонцев, много передач, «быки» играют высокий прессинг-контроль. Первый удар по воротам «Челси» нанес Уткин, голкипер перевел на угловой, который удачи не принес. Лондонцы также не планируют бросаться в атаку с первых минут, просто пасуясь пока что поперёк поля в центральной зоне. Такое ощущение, что оба соперника присматриваются к друг другу. После розыгрыша углового Рамирес пробивал по воротам "синих", но мяч после его попытки опустился на ворота. Мы видим медленный розыгрыш мяча игроками «Челси». "Челси" по-прежнему не проявляет никакой агрессии в своих наступательных действиях. Это нас, безусловно, устраивает. Главное, конечно, чтобы "Краснодар" не потерял бдительность в защитной линии после такой пассивности соперника. Лондонцы, нет сомнений, могут взорваться в любой момент. А вот и момент у ворот "Краснодара"! Зиеш ворвался на правый край штрафной площади и из-под защитника мощно пробивал в ближний нижний угол: Сафонов успел сложиться, парировав мяч на угловой. На 14 мин. после прострела с правого фланга Чернов опоздал за Вернером, и сыграл в ногу нападающему, арбитр назначает пенальти в ворота «быков». Жоржиньо с точки пробил в штангу, от которой мяч отскочил в пятую точку Сафонова, отскочил в поле, после чего защитники "Краснодара" не позволили соперникам сыграть на добивании. Счет не изменился - 0:0. Лондонцы также достаточно спокойно реагируют на нереализованный голевой эпизод, катая мяч сейчас поперёк поля на своей половине. Позиционная атака "Краснодара" закончилась ударом с 22-х метров Вильены: Менди из-за рикошета от ноги защитника был пойман на противоходе, но мяч предательски прошёл рядом с правым нижним углом ворот гостей. У кромки поля активно жестикулирует Фрэнк Лэмпард. Похоже, он хочет как-то перестроить тактическую схему своей команды.

На 37 мин. Хадсон-Одои открывает счет - 0:1: эх, Матвей! Прошла передача на левый край штрафной площади на Хадсона-Одои, который пробил не так уж сильно по центру ворот, но Сафонов ошибся, пустив этот мяч в сетку. Пытаются хозяева поля перестроиться после пропущенного гола на более атакующий стиль, но это будет непросто сделать в концовке тайма. Игроки «Челси» очень дорожат мячом, долго его передают на половине поля «Краснодара», выжидают ошибку соперника и тут же наказывают. Перерыв, первый тайм закончен.

Во 2-ом тайме характер игры не изменился, мячом владеют лондонцы. Очень жёстко играют обе команды. До намеренной грубости никто не опускается, тем не менее, кости трещат, словно на хоккейной площадке. Невезуха! После подачи углового с лёту, метров с 10-ти пробивал Газинский с левой ноги, но мяч от газона попал в перекладину. На 75 мин. Пулишич пробил с правого края штрафной площади, и мяч попал в руку Мартыновичу. Жёлтую карточку получил наш защитник. Арбитр назначил пенальти и счет становится - 0:2: немецкий форвард Тимо Вернер пробил со всей силы левее центра. Сафонов пытался действовать по реакции, но с такой силой удара не имел шансов.

На 79 мин. Хаким Зиеш делает счет - 0:3: Вернер получил пас на левом краю штрафной площади, сыграл в центр на Зиеша, который под прессингом двух защитников сумел пробить точно в правый нижний угол. Пытаются ещё идти вперёд "быки", но уже без былого огня в глазах, понимая, что шансов на камбек практически не осталось. Какие же молодцы болельщики на трибунах, которые не грустят, не плачут, не уходят со стадиона, а продолжают оставаться на своих местах, изо всех сил поддерживая команду.

На 90 мин. Пулишич увеличивает счет до 0:4: добивают лондонцы "быков". Абрахам с правого фланга отдал короткий пас в штрафную площадку на Пулишича, который с острого угла пробил в "домик" Сафонову. Продолжает доминировать «Челси», не давая никакого шанса «Краснодару», который терпит разгромное поражение и остается в группе с 1 очком, впереди - «Севилья» (Испания).