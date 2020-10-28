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28 октября 2020, 09:42 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

fckrasnodar.ru

Сегодня, 28 октября, в Краснодаре пройдёт матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Вечером, без пяти девять, начнётся матч "Быков" против "Челси".



Как рассказал главный тренер нашего клуба Мурад Мусаев, члены команды готовы к матчу. Он подчеркнул, что каждый игрок "Краснодара", который выйдет на поле, отдаст все свои силы для победы.



В свою очередь тренер кубанского клуба по физической подготовке англичанин Джон Филлипс высказал предположение, что "Челси" будет играть по обыкновению агрессивно и быстро.



"Быки", по его словам, должны быть в матче злыми и проявить характер.