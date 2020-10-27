«Локомотив» в равной борьбе уступил «Баварии» (Мюнхен) - 1:2

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27 октября 2020, 23:09 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: соцсети

Сегодня, во вторник, 27 октября на стадионе РЖД Арена в Москве во 2-ом туре ЛЧ встретились «Локомотив» и «Бавария» (Мюнхен). Арбитр поединка - Иштван Ковач (Румыния).

Никаких иллюзий никто не питал, когда жребий бросил «Локомотив» в адское пекло группы А Лиги чемпионов 2020/21. Были (и остаются) даже сомнения относительно перспектив москвичей в борьбе за третье место. Ну а когда в гости приезжает сама «Бавария», действующий победитель главного турнира Европы, букмекеры только успевают повышать котировки на победу «Локомотива». Разумеется, фаворитом в предстоящем матче считается немецкий клуб. В целом, трудно представить сейчас матч, в котором "Бавария" не будет являться фаворитом. Но в предстоящей игре, по мнению аналитиков, у Локомотива практически нет шансов. Немцы стали победителем прошлого сезона Лиги Чемпионов, выиграв все свои матчи.

Игра началась, и москвичи на первых минутах играют в прессинг, и Смолов сделал первый удар в створ ворот, жаль, что в руки голкиперу. Ещё громче запели московские фаны на трибунах. "Бавария" продолжает действовать на поле весьма пассивно. Оба тренера пока что сидят в своих креслах, пытаясь излучать абсолютное спокойствие. У Марко Николича это получается не слишком хорошо. Отличная атмосфера на стадионе в Москве. Несмотря на то, что людей пропускали на трибуны в очень ограниченном количестве, акустика на "РЖД Арене" позволяет почувствовать лигочемпионский накал. Фаны "Локомотива" очень шумные. «Локомотив» пытается играть с немцами на встречных курсах. Радует то, что "Локомотив" не боится идти вперёд достаточно большими силами. "Бавария", такое ощущение, несколько смущена такой дерзостью "железнодорожников". «Бавария» в позиционной атаке, играет не торопясь, темп взвинчивает только на подступах к штрафной «Локомотива». Действующий обладатель трофея Лиги чемпионов постепенно начинает прибавлять в темпе. Чувствует это "Локомотив", поэтому большими силами оседает на своей трети поля.

На 13 мин. Леон Горецка открывает счет - 0:1: ох, как же порвали. С левого края последовал перевод на правый край штрафной площади на Павара, который с лёту выполнил подачу на голову Горецки, и тот чётко пробил в угол ворот, в противоход Гилерме. "Локомотив" агрессивно реагирует на пропущенный гол, большими силами выдвигаясь вперёд. Но баварцы уже готовы к таким действиям нашей команды. Зе Луиш едва с центра поля не выскочил на ворота соперника, но злодей Нойер выскочил метров на сорок из ворот, и на мгновение опередил форварда нашей команды. А вот это очень неприятно! Чорлука получил травму и присел на газон. Похоже, что наш центральный защитник дёрнул заднюю поверхность бедра, так что теперь, наверняка, ему понадобится вынужденная замена. Вдесятером, видимо, будут заканчивать первый тайм "железнодорожники", чтобы не терять слот для замены. Первый тайм окончен! 0:1 пока что на табло "РЖД Арены". Отдыхаем...

Второй тайм начался атаками «Баварии», двойная замена произошла в составе невцев: вместо Леона Горецки и Томаса Мюллера вышли Серж Гнабри и Хави Мартинес, и одна замена произошла в составе "Локомотива": вместо травмированного Ведрана Чорлуки встречу продолжит Слободан Райкович. Старательно бьются "железнодорожники" в каждом игровом единоборстве. Да, далеко не всё получается, но в старательности нашей команде сегодня ничего нельзя предъявить. На правый край штрафной площади теперь прошёл заброс на Гнабри, который с лёта простреливал вдоль ворот на Киммиха, который с четырёх метров пробивал по воротам, но попал в ногу Райковича.

На 64 мин. случилось нарушение правил в районе штрафной «Локомотива», Левандовски врывался в штрафную площадку через центр, где его фолом остановил Куликов. Отмена пенальти, VAR пришёл на помощь "Локомотиву". Левандовски начал падать ещё до контакта с ногой Куликова. Коман забрался в положение "вне игры" в атаке "Баварии".

На 70 мин. Антон Миранчук сравнивает счет - 1:1: браво, "Локомотив", неугомонный Зе Луиш. Форвард протащил мяч на правый край штрафной площади соперника, прострелил в центр, а Миранчук в касание сильно и точно пробил в правый нижний угол.

На 74 мин. Йозуа Киммих увеличивает счет - 1:2: старое футбольное правило работает и в обратном направлении. Киммиху позволили спокойно подработать мяч под удар и пальнуть с 22-х метров в левый нижний угол. Матч окончен, хоть «Локомотив» и проиграл, но заслужил благодарность за эмоциональную самоотверженную и достойную игру.