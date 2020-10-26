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Голландский гонщик во время тренировки назвал своего соперника инвалидом и монголом

, 18:15 [ «Аргументы Недели» ]

Голландский гонщик во время тренировки назвал своего соперника инвалидом и монголом

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен запомнился болельщикам не победой в «Гран-при», а своим высказыванием после тренировки. Голландец задел болид другого участника - «Рейсинг Поинт» Лэнса Стролла. После этого инцидента он обругал его по радио, назвав спортсмена слепым, дебилом и монголом.

Возможно, Макс Ферстаппен сам виноват в случившемся, так как машина соперника была впереди, и исключить столкновение было невозможно. К тому же инцидент произошёл во время тренировки, которая не оказала влияние на итоги главного соревнования.

Голландец при выступлении на радио признался, что не хотел никого обижать, но тема «уже ушла в социальные сети». Высказывание спортсмена оценила министр культуры Монголии Унро Янчив. Чиновница сказала, что не исключает возможности подачи жалобы на гонщика. Использование такого высказывания в XXI веке некорректно. Администрация «Формулы-1» должна понимать, что известные спортсмены являются примером для многих болельщиков, отметила монгольский министр.

Слово «монгол» было использовано гонщиком не в этническом сравнении, а в сопоставлении со словом «Даун». В прошлом веке словосочетание «mongolian idiocy» применялось медиками в отношении людей, имеющих синдром Дауна. Впоследствии оно вышло из употребления. Однако в Голландии ругательство «монгол» так и осталось.

ПВ

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