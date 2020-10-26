ФК «Челябинск» сыграл на выезде с димитровградской «Ладой»

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26 октября 2020, 12:57 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото предоставлены пресс-службой ФК «Челябинск»

Футбольный клуб «Челябинск» в рамках очередного тура первенства ПФЛ сыграл на выезде в ничью с димитровградской «Ладой». Этот исход, учитывая обстоятельства, смело можно назвать очень удачным для нашей команды.

Футбольный клуб «Челябинск» столкнулся с серьезными кадровыми трудностями из-за положительных тестов на Covid-19 у ряда игроков основного состава и тренерского штаба. Но продолжать участие в Первенстве России необходимо, так что на выезд в Димитровгад отправился молодёжно-экспериментальный состав: игроки из «Челябинска-М» плюс несколько футболистов основы, чьи тесты оказались отрицательными. Всего в заявке «Челябинска» оказалось лишь 16 футболистов.

Остался дома и тренерский штаб. Руководил же командой тренер дубля Игорь Лазарев, а Михаил Сальников все время был с ним на связи по телефону.

Счет «Челябинск» открыл на 14-ой минуте игры именно усилиями одного из опытных футболистов. После затяжной атаки «Челябинска» хозяева, казалось, вынесли мяч. Но его подхватил Виктор Курышев, который пальнул как из пушки метров с 30. Вратарь «лады» не смог спасти команду.

Стоит отметить и хозяев, которые против молодого состава «Челябинска» играли очень неплохо. «Лада» только в первой половине имела три хороши момента, но отлично защищал ворота Олег Новиков, всякий раз выручавший команду.

Особенно острый момент у хозяев был на 40-ой минуте после розыгрыша штрафного. По воротам «Челябинска» бил Владислав Кудряшов, мяч, попав в защитников, отскочил к Александру Егорову, который бил в упор. Но Новиков каким-то чудом сумел среагировать и отбить удар.

Ко всем напастям «Челябинска» с составом во втором добавилась еще одна. На 71-ой минуте получил травму и не смог продолжить игру один из героев первого тайма Олег Новиков. Вместо него на поле вышел опытный Сергей Глазков. Но буквально через пару минут вынужден был доставать мяч из сетки.

Хозяевам удалась быстрая атака правым флангом. После навеса в штрафную по воротам «Челябинска» пробил вышедший на замену 15 минутами ранее Максим Нестеров. Сергей Глазков отбил удар, но первым на добивании оказался Радик Юсупов, который в упор расстрелял ворота — 1:1.

В оставшееся до финального свистка время могли отличиться и те, и другие. Но матч так и закончился со счетом 1:1. Этот результат можно считать вполне удачным для челябинцев, которые несмотря на все трудности, выпавшие на их долю в последние дни, увозят с непростого выезда боевую ничью, кстати, ставшую для нашей команды первой в этом сезоне. До этого именно «Челябинск» являлся самым бескомпромиссным коллективом нашей группы. Ну а челябинская молодежь не только получила бесценный опыт, но и показала, что вполне готова биться за клуб в матчах ПФЛ.

«Игра выдалась очень тяжелой. Мы предполагали, что так и будет. Хозяева рассчитывали на победу. У нас сегодня было много молодых ребят. Попросили их проявить характер. Показать на поле все, что они умеют. А взрослых ребят, попросили, чтоб помогли молодым партнерам. Думаю, что для нас эта ничья равносильна победе», - рассказал и.о. главного тер6нера «Челябинска» Игорь Лазарев.

ФК «Лада» (Димитровград) — ФК «Челябинск» - 1:1 (1:1)

Голы: Виктор Курышев, 14 (0:1), Радик Юсупов, 76 (1:1)