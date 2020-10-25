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Воспитанница Тутберидзе Щербакова выиграла этап Кубка России в Сочи с результатом 239,91 балла

, 19:59 [ «Аргументы Недели» ]

Воспитанница Тутберидзе Щербакова выиграла этап Кубка России в Сочи с результатом 239,91 балла
фото: vk.com/shcherbakova_anna

Воспитанница тренера Этери Тутберидзе Анна Щербакова в воскресенье, 25 октября, выиграла этап Кубка России в Сочи. 16-летняя Анна Щербакова, двукратная чемпионка России, победила на этом турнире с результатом 239,91 балла.

За произвольную программу судьи поставили фигуристе 162,44 балла.  С отрывом в почти 14 баллов на втором месте оказалась другая ученица Этери Тутберидзе — Дарья Усачёва. Результат Дарьи - 225,19 балла. Третье место заняла ученица Алексея Мишина чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева. Результат Лизы - 213,26 балла.

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