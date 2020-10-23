В Челябинске откроют бесплатные хоккейные площадки

Аргументы Недели → Спорт 13+

23 октября 2020, 15:13 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Людмилы Ковалевой

Возле четырех общеобразовательных школ Челябинска и школы Коркино откроют новые хоккейные коробки, которые возводят в рамках совместного проекта ХК «Трактор» и РМК.

Хоккейные коробки будут сданы в эксплуатацию в Металлургическом, Ленинском, Тракторозаводском районах, совсем скоро выйти на лед смогут жители домов, расположенных у школы № 129 по улице Салавата Юлаева.

По словам Татьяны Черепашкиной, заместителя директора МБУ СОШ № 129, раньше на этом месте была старая хоккейная коробка. Здесь всегда собиралось много людей, проводились соревнования между жителями района. Теперь все желающие смогут заниматься спортом на современной площадке с ударопрочными пластиковыми бортами, скамейкой запасных. Кстати, прийти сюда можно будет в любое время суток: на корте установлено хорошее освещение.

На строительство и обслуживание площадок РМК направила 30 миллионов рублей.

«Мы прекрасно понимаем: для того, чтобы дети хотели, а, самое главное, могли заниматься спортом, надо создать комфортные и безопасные условия. – рассказывает Анатолий Еремин, директор обособленного подразделения АО «Русская Медная Компания» в г. Челябинске. – Проект подразумевает под собой строительство пяти хоккейных коробок. Хотелось бы поблагодарить руководство ХК «Трактор» за участие в нем. Это большая ответственность, ведь в Челябинске всегда была сильная хоккейная школа. Это наш вклад в возрождение славных традиций города».

Очень важно, что «Трактор» будет поддерживать площадку в хорошем состоянии, а хоккеисты научат ребят играть в хоккей!

«Многие мировые звезды начинали свою карьеру именно с игры на улице, во дворах, – говорит Иван Савин, генеральный директор ХК «Трактор». – Хоккей –дорогой вид спорта, нам необходимо сделать его более доступным. Развивая инфраструктуру в близлежащих районах, у ребят появится такая возможность. Сейчас мы проводим заключительную экспертизу реализации нашего проекта, коробка почти полностью готова, она будет эксплуатироваться не только зимой, но и летом. Клуб будет привлекать хоккеистов для проведения мастер-классов, организации тренировочного процесса. Важно вовлечь ребят в занятия, а не только построить коробку. Если ребята пройдут первый этап подготовки, то смогут заниматься в детско-юношеской школе «Трактор». Мы расцениваем это и как занятия массовым спортом, и как первый этап к началу хоккейной карьеры».

Совсем скоро ребята смогут выйти на лед