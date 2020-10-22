Заразившийся коронавирусом Криштиану Роналду пропустит матч Лиги чемпионов
22 октября 2020, 17:57[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду планирует пропустить игру его команды против «Барселоны». Матч состоится в рамках Лиги чемпионов на следующей неделе. Футболист заразился коронавирусом, поэтому не сможет выйти на поле.
Второй тест на коронавирус Криштиану Роналду тоже оказался положительным. Поэтому он не сможет выйти на игру против «Барселоны».
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