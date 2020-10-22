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Заразившийся коронавирусом Криштиану Роналду пропустит матч Лиги чемпионов

, 17:57 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Заразившийся коронавирусом Криштиану Роналду пропустит матч Лиги чемпионов
Криштиану Роналдо на фото globallookpress.com/ FEP via www.imago-images.de

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду планирует пропустить игру его команды против «Барселоны». Матч состоится в рамках Лиги чемпионов на следующей неделе. Футболист заразился коронавирусом, поэтому не сможет выйти на поле.

Второй тест на коронавирус Криштиану Роналду тоже оказался положительным. Поэтому он не сможет выйти на игру против «Барселоны».

О заражении футболиста стало известно в начале прошлой недели. Спустя некоторое время диагноз подтвердился еще у одного футболиста «Ювентуса».

После инфицирования Криштиану Роналду отправился на самоизоляцию. Из-за этого он уже пропустил две игры своей команды.

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