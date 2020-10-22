«Челбаскет» одержал победу над командой «Динамо»

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22 октября 2020, 11:09 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото предоставлены пресс-службой БК «Челбаскет»

Накануне в матче регулярного Чемпионата России среди мужских команд Суперлиги 2 челябинский баскетбольный клуб «Челбаскет» в домашнем матче одержал победу над командой «Динамо» (Майкоп) со счетом 75:72.

Эту победу «Челбаскета» с уверенностью можно назвать трудовой. Команды боролись на равных, что наглядно демонстрирует счет на табло по четвертям: 21:22, 17:19, 21:13, 16:18. Главный тренер Максим Перцев, так прокомментировал эту игру:

«Матч был тяжелый. Играли на равных, но с первых минут стало понятно, что наши парни могут бороться с этой именитой командой. Нам удалось справиться с психологической нагрузкой, дать команде правильные установки, и настрой ребят сегодня был абсолютно другой, чем в первом матче. Внесли корректировки в игру в защите, перестроились с личной защиты на зонную, это принесло плоды. Был момент, когда немного расслабились, чем сразу воспользовался опытный соперник, для которого разница в пять-шесть очков - это два броска. В этой игре у нас были качели, вроде немного оторвались, тут же соперники собрались отыгрались, увеличили счет в свою пользу. В конце забили два очень важных мяча, не дали забить сопернику. Самое главное, что мы одержали эту победу. Очень сложную, но победу. Это важно и для настроя команды и для болельщиков. Мы не могли следить за комментариями во время матча, но после игры... Тысяча восемьсот комментариев к интернет- трансляции! Чувствуется поддержка болельщиков, за это большое спасибо! Со своей стороны, сделаем всё, что от нас зависит, чтобы показать и доказать всем, что баскетбол в Челябинске жив и набирает форму».

Президент Клуба Николай Сандаков подчеркнул, что за два матча поставил бы ребятам оценку «четыре с плюсом».

«Вчерашние студенты, делающие первые шаги в профессиональном баскетболе, второй игрой доказали, что у них есть и характер, и воля к победе, - говорит Николай Сандаков. - Тот профессиональный навык, который они получили в челябинской школе баскетбола, позволяет им достойно выглядеть даже на уровне таких именитых соперников, как «Динамо» (Майкоп) и «Динамо» (Ставрополь). Я уверен, что у нашей команды хорошее будущее. Призываю наших болельщиков активно помогать команде, следить за нами в социальных сетях. Ваши комментарии, репосты, лайки очень важны. Спасибо всем, кто поддерживает. С первой победой!»

Этот матч стал завершающим в первой домашней серии регулярного сезона. Впереди у команды две выездные серии: Липецк - Тамбов, Ростов-на-Дону - Барнаул. Ближайший матч состоится 29 октября 2020г., соперником «Челбаскета» станет «Мицубаскет» (Липецкая обл.). Следите за расписанием трансляций в группах клуба в социальных сетях.