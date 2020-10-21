«Ренн» и «Краснодар» сыграли вничью - 1:1

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21 октября 2020, 00:14 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: соцсети

Сегодня, во вторник, 20 октября на стадионе Роазон Парк (Ренн, Франция) состоялась встреча 1-го тура Лиги чемпионов между «Ренном» и «Краснодаром» в группе Е. Арбитр поединка - Анастасиос Сидиропулос (Греция).

«Ренн» последние 2 года участвовал в Лиге Европы. Теперь «Ренн» впервые в своей истории играет в Лиге чемпионов. По итогам прошлого сезона подопечные Жюльена Стефана заняли в чемпионате Франции 3-е место. Клуб напрямую квалифицировался в групповой этап ЛЧ, так как «Севилья», победившая в Лиге Европы, обеспечила себе участие в основной сетке ЛЧ через чемпионат. В 16 последних домашних поединках в еврокубках французская команда победила 9 раз (5 ничьих, 2 поражения).

Для «Краснодара» это седьмой еврокубковый сезон, при этом команда впервые будет играть в групповом этапе Лиги чемпионов. В прошлом розыгрыше ЛЧ россияне не смогли преодолеть отборочный раунд плей-офф, проиграв «Олимпиакосу» по сумме 2 матчей (0:4, 1:2). В нынешнем сезоне клуб в плей-офф квалификации дважды обыграл ПАОК с одинаковым счетом 2:1 и пробился в групповую стадию Лиги чемпионов.

Игра началась, и хоть в неважном настроении мы подходим к продолжению футбольного вечера. Увы, "Зенит", от которого мы так ждали победы, проиграл дома "Брюгге". Будем надеяться, что "Краснодар" сегодня постоит за честь российского футбола, преподнеся сенсацию во Франции. Особого сумбура на первых секундах матча не наблюдается. Обе команды действуют не слишком решительно - чувствуется, что они дебютанты. Чернов заработал штрафной удар на левом фланге атаки гостей, и после подачи стандарта головой пробивал Уткин - высоко над воротами мяч улетел. "Краснодар" даже чуть убедительней выглядит на первых минутах. Видимо, "быки" набрались уверенности в квалификации. Игра успокоилась, но мячом больше владеют французы. Снова после фланговой подачи последовал удар по воротам российской команды головой. Так, после навеса справа со "второго этажа" пробивал Гирасси - мимо ворот полетел мяч. Радует, что болельщики присутствуют на Лиге чемпионов, пусть даже и в ограниченном количестве. Думаю, "Краснодару" также приятней играть даже с чужими болельщиками, чем при полной тишине.

Но по игре пока нельзя сказать, что "Ренн" в чём-то сильно превосходит российскую команду - примерно равная идёт игра. Камавинга с ходу очень опасно пробил метров с 25-ти, метя точно под перекладину - Сафонов кончиками пальцев перевёл мяч на угловой. Сейчас французы прижали «Краснодар», не дают нашим ребятам развернуть атаку к воротам «Ренна». Сели в эти минуты "быки" достаточно глубоко на свою половину поля, перекрывая все зоны подступов к владениям Сафонова. "Краснодар" впервые за долгое время, наконец, выдвинулся с мячом на чужую половину поля. Но быстрой контратаки не получилось.

Первый тайм окончен. В матче дебютантов группового этапа Лиги чемпионов пока что нулевая ничья.

Активная борьба за инициативу пошла с первых секунд второго тайма. Обе команды активно работают в прессинге. В перерыве усилился дождь в Ренне. Достаточно обильные осадки сейчас над стадионом "Роазон Парк". Опасно Буриго, практически без разбега, пробивал со стандарта по воротам, и кручёный мяч пролетел в сантиметрах от ближней штанги. На 55 мин. арбитр назначил пенальти в ворота «Краснодара» за снос нападающего «Ренна», в быстрой контратаке Терье ворвался на левый край штрафной площади, но был сбит Сорокиным. Пенальти исполнял Серу Гирасси, и счет стал - 1:0: Как же обидно. Сафонов угадал направление удара, но пропустил мяч под собой. На 60 мин. «Краснодар» сравнял счет, это сделал Кристьян Рамирес - 1:1: Тихо, мсье. Время праздновать гостям. Рамирес неподалёку от левого угла штрафной площади соперника покрутился вокруг своей оси с мячом, после чего плотно пробил в ближний верхний угол. Гомис среагировал с опозданием, из-за чего не сумел выручить команду. Жёстче стараются действовать в отборах в центре поля обе команды после размена голами, не щадя друг друга. Быструю контратаку правым краем разогнали хозяева, прошла подача в центр на Н'Зонзи, который пытался в касание отпасовать на Гирасси, но слишком сильно получилось - адресат мяч не сумел принять.

Финальный свисток фиксирует в этом матче ничью, по одному очку набрали команды в этой группе.