«Зенит» уступил «Брюгге» - 1:2

Аргументы Недели → Спорт 13+

20 октября 2020, 22:09 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: соцсети

Сегодня, во вторник, 20 октября на стадионе Газпром Арена (Санкт-Петербург) состоялась встреча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Брюгге» в группе F. Арбитр матча - Бенуа Бастьен (Франция)

«Зенит» второй год подряд занял 1-е место в чемпионате России и начинает свой путь в ЛЧ с группового этапа. В прошлом сезоне «Зениту» не удалось выйти из группы. Лучшим достижением питерцев в Лиге чемпионов является выход в 1/8 финала, до этой стадии команда доходила трижды – в сезонах 2011/12, 2013/14 и 2015/16. C бельгийскими клубами в ЛЧ «Зенит» встречался 4 раза: 2 победы питерцы одержали дома, а в гостях дважды проиграли. В родных стенах команда победила в 6 из 8 последних матчей в Лиге чемпионов.

«Брюгге» в прошлом сезоне выиграл досрочно завершившийся чемпионат Бельгии и в 3-й раз подряд примет участие в групповом этапе ЛЧ. В XXI веке «Брюгге» ни разу не выходил в плей-офф Лиги чемпионов. В ЛЧ бельгийская команда 4 раза встречалась с российскими клубами: в 3 из 4 матчей «Брюгге» не проиграл (2 победы, 1 ничья), при этом единственное поражение команда потерпела именно на выезде. В гостях «Брюгге» не выиграл в 14 из 16 последних матчей в ЛЧ (5 ничьих, 9 поражений). Пресс-служба «Брюгге» сообщила о четырех случаях заражения коронавирусом в команде. Положительные тесты на COVID-19 сдали вратарь Симон Миньоле, защитник Одилон Коссуну, форвард Михал Кременчик и менеджер Винсент Маннарт. Новый сезон Лиги чемпионов берёт свой старт, и отрадно, что начинать смотреть большой футбол мы будем с игры петербурского «Зенита».

Игра началась с атаки зенитовцев, пока остроты мало, наши футболисты играют в высокий прессинг и даже на поле гостей навязывают бельгийцам индивидуальную борьбу. Начались "качели", но к воротам Кержакова наша защита не пускает. Футболисты "Зенита" наладили контроль над мячом на первых минутах. Надо понимать, что у "Брюгге" нет нескольких игроков основного состава, включая голкипера Симона Миньоле, из-за коронавируса. Симон Дели дисквалифицирован. У "Зенита" тоже нет Малкома, Вендела и дисквалифицирован Дуглас Сантос. Пока всё спокойно в целом у нас, Рикка сейчас успел сыграть на опережение на своей половине поля, мячом завладел. Гости тоже не забывают атаковать. Показывают игроки "Брюгге", что не собираются в обороне отсиживаться. Беда зенитовцев в медленном переходе от защиты в нападение, пока наши ребята проходят середину поля, бельгийские защитники уже все на своих номерах, В команде Семака не отработаны комбинации быстрого прохода коротким пасом по флангам, игроки либо вовремя не открываются, либо попадают в офсайд. Кроссы Ракицкого на фланг в штрафную соперника часто проваливаются, идет потеря мяча, и у соперника появляются хорошие возможности для контратаки. Первый тайм приближается к своей середине. Круговой по левому флангу подключился, но обострить ситуацию у ворот Хорвата не удалось. Пока без моментов у нас. Игра стала вязкая, непролазной густоты, у зенитовцев много потерь мяча, не просматривается рисунок игры. На 40 мин. бельгийцы нанесли первый удар в створ ворот, но Кержаков спасает положение. Динамики движения не хватает зенитовцам и ударов по воротам, хотят довести до верного. На 45 мин. есть удар по воротам. Дриусси навесил от правого флажка, и Ловрен смог пробить головой. Точно в руки Хорвату, голкипер "Брюгге" на месте. Не смогли обострить своим угловым ситуацию гости, и команды уходят отдыхать. На табло 0:0, сделаем паузу.

В начале 2-ого тайма опасно получилось: Оздоеву не дали по центру выйти на ударную позицию, зато Дриусси подкараулил отскок и пробил с подступов к штрафной площади. Рядом со штангой получилось. Игроки "Зенита" владеют мячом на старте второго тайма, но пока обострить не получается. Бельгийцы во втором тайме не торопятся прессинговать "Зенит". Тотальный контроль мяча у российской команды. Продолжают игроки "Зенита" навешивать в штрафную площадь соперника, но при этом Дзюба почему-то держится на флангах. Непонятно. Хороший момент у "Зенита"! Азмун выиграл верховую борьбу во время подачи с углового, пробил головой с линии вратарской, но в створ не попал! Зато микрофон сбил, который располагался за воротами.

На 63 мин. Деннис Бонавентуре открывает счет - 0:1: Барриос пытался поставить корпус Бонавентуре, но всё же удалось гостям сохранить мяч в поле. Ракицкий два раза становился на пути мяча после ударов в упор, но с третьей попытки Бонавентуре всё же забил. Середина второго тайма. Что теперь придумает "Зенит"? В принципе мыслей в атаке не так много у российского клуба. Дзюба и вовсе по флангам бегает, что делает бессмысленными постоянные подачи в штрафную. Хороший момент у "Зенита"! Азмун слева забрался в штрафную площадь, выполнил передачу на свободное пространство на Дриусси, который своей попыткой не попал в створ. Хватит неточных ударов по воротам , пора уже забивать, и на 75 мин. Ловрен из-за штрафной точно пробил, и ответный гол в сетке «Брюгге» - 1:1: вот это да. Ловрен мощнейший удар нанёс с дальней дистанции, угодил в штангу, а затем мяч угодил в спину голкиперу Хорвату и влетел в сетку.

На 94 мин. Шарль Кетеларе увеличивает счет - 1:2. Матч завершен. «Зенит» терпит поражение и пока имеет 0 очков в своей группе.