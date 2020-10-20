Двое игроков ФК

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20 октября 2020, 12:23 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

ФК "Краснодар" уведомил "Тинькофф ― Российскую премьер-лигу" о том, что двое игроков клуба заразились COVID-19.



Во вторник, двадцатого октября, стало известно, что условно-положительные футболисты изолированы от команды, их тесты направлены на проверку в Роспотребнадзор, а самих игроков наблюдают врачи, - сообщает пресс-служба премьер-лиги.



Остальные члены команды также прошли тесты и у всех они показали отрицательный результат.



Ранее "Аргументы Недели" сообщали о том, что коронавирус обнаружили у нового мэра Анапы Василия Швеца. Сейчас он продолжает работу в дистанционном режиме, его состояние оценивается как удовлетворительное.