Жизнь, спорт, самбо – не остановить

Аргументы Недели → Спорт 13+

20 октября 2020, 12:08 [ «Аргументы Недели», Сергей Грунюшкин ]

Фото: Роскосмос

14 октября в 8:45 с Байконура в воздух взмыл «Союз МС-17». Каждый пуск космического корабля – дело особенное. Но здесь исключительности этому мероприятию добавляло то, что у ракеты было имя – «Самбо». Так Всероссийская федерация самбо (ВФС), которая, кстати, в этом году отметила 30-летие, необычно заявила о нашем отечественном боевом искусстве. «АН» пообщались с президентом ВФС, Сергеем Елисеевым, и узнали, как пришла эта идея и как самбо преодолевает коронакризис.

– Сергей Владимирович, в связи с последними событиями, когда уже появится межзвёздная федерация?

– Если только шутки ради! А если серьёзно, уже сегодня двое космонавтов имеют непосредственно отношение к самбо. Это Олег Германович Артемьев, мастер спорота по самбо, и Фёдор Николаевич Юрчихин, в честь которого ежегодно проходит турнир.

Артемьев, кстати, вместе с нами летал в составе нашей делегации на запуск ракеты «Самбо». Он дважды был в космосе и в общей сложности провёл там около года. Поэтому у нас есть кому пропагандировать самбо в космосе и есть все основания для того, чтобы ракета называлась «Самбо». Наши самбисты уже и в эту сферу внедрились.

– Как пришла эта идея и как воплощалась?

– Мы решили заняться популяризацией нестандартным методом. Запуск ракеты – это возможность взглянуть на самбо немного под другим углом. Мы пропагандируем самбо не просто как вид спорта, а как систему подготовки молодого человека к жизни. Самбо – это прежде всего самодисциплина, оно учит тренироваться, прогнозировать время и планы на многие годы. И это всё помогает в жизни определяться, выбирать профессию.

Дмитрий Рогозин, руководитель Роскосмоса, входит в попечительский совет ВФС – он поддержал нашу просьбу о названии ракеты нашим отечественным видом спорта «Самбо». Так мы решили объединить два очень сильных отечественных проекта – космос и самбо. Затем эту идею поддержало остальное руководство Роскосмоса, и мы не только смогли запустить ракету, но и установили мировой рекорд по скорости доставки российско-американского экипажа к МКС. Всего за 3 часа и 4 минуты. Обычно «Союзы» летают к МКС около 6 часов, а предыдущий рекорд скорости полёта к МКС принадлежал грузовому кораблю «Прогресс МС-15», который достиг станции за 3 часа 8 минут.

Тем более мы получили олимпийское признание. Сейчас готовимся получить постоянное членство МОК и после этого будем подавать заявку на включение в программу Олимпийских игр. Ну если мы самбо в космос запустили – что нас теперь, в Олимпиаду не включат? Ни один вид спорта такой рекламы не делал!

Фото: Роскосмос

– Когда решится вопрос с включением в программу?

– В 2021 г. на следующей сессии МОК мы должны получить постоянное членство. С этого момента мы можем подавать заявку на включение в программу.

– Как во время изоляции программа «Самбо в школу» подстраивалась под обстоятельства?

– Приёмы страховки, самостраховки можно выполнять и дома. Дети пробуют, учатся. Тем более самые элементарные вещи, например кувырки, можно делать дома без матов.

Плюс мы удалённо проводим очень много викторин, конкурсов на знание нашего вида спорта. Сняли кино по истории Самбо. Уже выпустили два фильма из четырёх – их можно посмотреть на канале ВФС в YouTube. Школьникам и их родителям очень нравится.

– Какие новости в «Боевой лиге самбо»?

– Несмотря на то, что пандемия немного затормозила нашу активность, мы уже провели три большие конференции с профессиональными клубами самбо. Пандемия нам никак не мешает в рамках Лиги создавать и регистрировать клубы. Также в этом месяце мы проведём форум с участием руководителей клубов и их ведущих спортсменов, которые планируют выступать на турнире.

Следующий шаг – провести два турнира регионального уровня. Клуб против клуба. Попробовать новые правила. И после этого в следующем году планируем провести большой турнир – составим сетку участников и соревнования будут идти по олимпийскому принципу, на выбывание.

Цель Боевой лиги самбо – популяризация нашего вида спорта и дать возможность самбистам заработать. Чтобы они не уходили, например, в другие виды единоборств. С помощью Лиги мы могли бы рекламировать спортсменов, показывать их широкой публике. На самбистах, которые останутся в Лиге боевого самбо станет расти молодое поколение. Так будет продолжаться преемственность.

Фото: Роскосмос

– Возможны ли в самбо скандалы как в фигурном катании или «трэш-токи» как в UFC? Тоже ведь неплохо популярности добавляет.

– Время покажет, от них никто не застрахован. Но не думаю, что это возможно. Сколько себя помню – в самбо скандалов не было. В нашем виде спорта люди больше делают, чем говорят – ковёр всё показывает. Если в некоторых видах спорта титул чемпиона России ничего не значит, то для нас самбистов чемпион России – это высшая награда. Это лучший спортсмен этого года и он получает право выступать на чемпионате мира. Поэтому и значимость этих соревнований велика. Если ты первый, значит, ты первый. И тренер у тебя круче. Завтра – может быть, нет, но сегодня точно. А в следующем году снова нужно доказывать, что ты чемпион.

– Чемпионат мира и предшествующий ему Кубок России – насколько тяжело далось решение проводить их?

– Сложный момент. Многие международные федерации отменили спортивные мероприятия на весь год, бросались в крайности. Но подготовка к соревнованиям – это большой труд спортсменов, тренеров. Для них состязания в 2020 году – возможно последний шанс в жизни что-то выиграть, заявить о себе. Поэтому мы отнеслись к ним с пониманием. Ведь легче всего взять и ничего не проводить.

Кубок России организовали здорово и провели его согласно всем санитарным нормам.

После этого появилось ещё больше уверенности, что нужно проводить чемпионат мира. Здесь уже Международная федерация самбо и федерация самбо Сербии отлично себя проявили. Сербы вовремя всё сделали, получили разрешение от правительства и штаба по COVID-19 своей страны о допуске соревнований. Чемпионат пройдёт без зрителей, но схватки можно будет посмотреть онлайн.

Изначально чемпионат мира в Сербии должен был быть только среди молодёжи, но мы решили увеличить соревнования на один день и провести все возраста в одно время в одной стране. Считаю, что это будет хорошее дело для самбо. Да, коронавирус, но жизнь же не заканчивается –нельзя остановить жизнь, нельзя остановить спорт!

– И в завершение, какие вообще впечатления остались от Байконура?

– Он очень поразил! Спустя всего 12 лет после окончания Великой Отечественной войны мы уже запустили с этого космодрома первый спутник! За 12 лет здесь было построено так и столько, что мы, наверное, уже никогда подобное за такой короткий срок не возведём.

Инженерами и нашими учёными было просчитано, что площадки хватит максимум на 50 пусков, а космодром построили так, что с Байконура уже запустили 500 ракет! И эта заложенная мощь, потенциал позволяют эксплуатировать космодром до сих пор. Настолько всё было продумано и с запасом сделано. Очень обидно, что потеряли такую страну, в которой люди имея только желание делали такие вещи!

Поэтому никогда не надо стоять в стороне. Мы должны участвовать в жизни своей страны, чтобы её не потерять. Надо заниматься делом, двигаться вперёд, а если не можешь, то отойди в сторонку. Так жили наши отцы, они передали нам эту эстафету, и нам её дальше нести.