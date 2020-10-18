ЦСКА уверенно победил «Динамо» - 3:1

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18 октября 2020, 19:05 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: соцсети

Сегодня, в субботу, 17 октября в центральном матче 11-го тура чемпионата России, в московском дерби между собой сойдутся ЦСКА и "Динамо». Арбитр поединка - Владислав Безбородов.

Игра началась, сегодня нас ждёт очень интересная битва. В случае победы ЦСКА сможет обойти "Локомотив" и выйти на третье место в турнирной таблице, но и "Динамо" нужно стараться закрепиться в зоне Лиги Европы, а поэтому "бело-голубым" также очень нужна победа сегодня.

Буквально на 3 мин. Кучаев на половине поля "Динамо" на грани фола отобрал мяч у Фомина, затем Константин прошёл немного вперёд и выполнил передачу в центр штрафной площади, Чалов обработал мяч, а затем пробил точно в правый угол ворот, Шунин был бессилен. Достаточно быстро Владислав Безбородов посмотрел повтор, было принято решение, что Кучаев все же нарушил правила против Фомина и гол был отменен.

Игроки "Динамо" перехватили контроль над мячом, но дальше центра поля гости пока продвинуться не могут. Ордец у своей штрафной площади выполнил плохую поперечную передачу и подарил мяч Чалову, Фёдор выдержал паузу, а затем отдал передачу в центр штрафной площади на Влашича, но Никола в борьбе с соперником не смог пробить по воротам, после отскока Кучаев пробил под перекладину от линии штрафной площади, Шунин в прыжке перевёл мяч на угловой. Васин из центра поля выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Васин обработал мяч, а затем сместился в центр и пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой.

Фомин в центре поля нарушил правила против Дзагоева. Обляков забросил мяч к левому углу штрафной площади, игроки "Динамо" выбили мяч на угловой, но Владислав Безбородов уже не дал ЦСКА разыграть корнер и дал свисток на перерыв.

По итогам первого тайма ЦСКА в дерби с "Динамо" на своём поле играет вничью - 0:0. По игре команда Виктора Ганчаренко смотрится лучше, но свои моменты "армейцы" реализовать пока никак не могут, пару раз Шунин спасал команду, а где-то уже просто хозяевам поля не хватало удачи. "Динамо" лишь по первым минутам матча удалось создать неплохие моменты у ворот соперника, но Акинфеев также в нужный момент сыграл надёжно, а поэтому пока мы с вами остаёмся без забитых мячей при довольно хорошей игре.

Начинается второй тайм. Посмотрим, сможет ли "Динамо" как-то перестроить свою игру после перерыва, если этого не произойдёт, рано или поздно ЦСКА забьёт свой гол, что конечно же поставит команду Александра Кульчего в очень неприятное положение. Скопинцев прошёл вперёд по правому флангу, но затем у Дмитрия при подаче мяч сошёл с ноги и ушёл за лицевую линию поля.

На 51 мин. Кучаев открывает счет - 1:0: Обляков отправил Марадишвили в проход по правому флангу, Константин не стал передерживать мяч и своевременно отдал пас на Чалова в центр, Фёдор сразу же отдал пас на правый угол штрафной площади, Кучаев удачно набежал на мяч и перебросил мяч в ворота мимо вышедшего на перехват Шунина.

После подачи углового на 54 мин. Эджуке после суматохи у ворот увеличивает счет - 2:0: Обляков со стандарта закрутил мяч в центр штрафной площади, защитники "Динамо" не смогли выбить мяч, а Эджуке удачно подкараулил отскок и пробил точно в левый угол ворот. Но пока в особо высокий прессинг игроки "Динамо" идти не хотят, никто даже не пытается прессинговать Акинфеева, когда с ним отыгрываются защитники ЦСКА.

На 57 мин. Никола Моро забивает ответный мяч - 2:1: Лесовой прошёл вперёд по левому флангу в очередной раз, затем Даниил сместился в центр и выполнил передачу к линии штрафной площади на Моро, Николо подработал мяч и пробил точно в левый угол ворот, Акинфеев не имел шансов на спасение. Отличное начало второго тайма у нас получается, "Динамо" стало пробовать бить по воротам и из-за пределов штрафной площади, это сразу же дало свои плоды.

На 67 мин. Игорь Дивеев увеличивает счет, полную беспомощность показали защитники динамовцев - 3:1: Дзагоев с левого фланга в борьбе с Каборе не смог войти в штрафную площадь, но Тикнизян удачно навязал борьбу, и, в итоге, мяч от ноги Наяира отскочил на правый угол штрафной площади, Гайч спокойно ушёл к лицевой линии, а затем выполнил прострел уже ближе к центру штрафной, Кучаев в касание пробил по воротам, мяч попал в Евгеньева, который играл в подкате, и ушёл на угловой. С углового Влашич выполнил подачу к линии вратарской, Шунин при игре на выходе неудачно выбил мяч на левый угол штрафной площади, Кучаев оказался первым на подборе, Константин ушёл также ближе к лицевой линии, а затем выполнил прострел в центр вратарской, никто из защитников "Динамо" не смог выбить мяч на этот раз, и уже с ближней дистанции Дивеев протолкнул мяч в левый угол ворот.

На 77 мин. - удаление в составе "Динамо". Роман Евгеньев на левом фланге грубо сыграл в подкате против Зайнутдинова и получил вторую жёлтую карточку. Комличенко выиграл борьбу за мяч на правом углу штрафной площади ЦСКА у Васина, затем Николай выполнил передачу на Ордеца, а Иван протолкнул мяч в центр штрафной, Грулёв в касание пробил под перекладину с отскоком от газона, но Акинфеев в прекрасном прыжке смог перевести мяч на угловой. Гайч с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Тикнизян зацепился за мяч и пробил в левый угол ворот, Шунин в прыжке спас свою команду на этот раз. Матч закончен, ЦСКА уверенно побеждает, остается на 3 месте в таблице чемпионата с 22 очками.