«Урал» и «Локомотив» сыграли вничью - 1:1

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19 августа 2020, 18:15 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: соцсети

Сегодня, в среду 19 августа «Урал» встретился с «Локомотивом» в 3-ом туре Тинькофф РПЛ чемпионата России на стадионе Екатеринбург Арена. Арбитр поединка - Алексей Матюнин (Москва)

Урал очень слабо смотрится в начале чемпионата. Потеря тренера Парфёнова и ряда основных футболистов сказывается на игре екатеринбуржцев не в лучшую сторону. В первом туре они на своей поляне всухую проиграли "Динамо", во втором сыграли вничью с "Рубином", но забили лишь с пенальти и сыграли неубедительно, во втором тайме прижавшись к своим воротам и с трудом отстояв ничью. Показалось, что в концовке они ощутимо подсели физически. Кажется, тренеру Матвееву и его подопечным предстоит в этом году бороться за выживание.

"Локомотив" одержал две победы на классе. Игра с "Краснодаром" показала, что железнодорожники в полном порядке. Если в первом тайме они позволяли сопернику проникать в свою штрафную и играли довольно открыто, то забив гол "в раздевалку", "Локомотив" отошёл назад и буквально задушил атакующие порывы гостей, сыграв очень грамотно по счёту. Помимо надёжной игры в обороне "Локо"не забывал проводить убийственные контратаки, которые привели бы в итоге к разгрому краснодарцев, если бы не блестящая игра в рамке их кипера Сафонова.

Игра началась с атаки «Локо». Живоглядов с правого фланга выполнил передачу к левому углу вратарской, Кулаков в борьбе с Рыбчинским выбил мяч на угловой. Миранчук с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Герасимов головой выбил мяч за пределы штрафной, Жемалетдинов попытался в касание пробить по воротам, но не смог попасть по мячу. Жемалетдинов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Смолов в борьбе с Рыковым в касание пробил по воротам, мяч полетел точно по центру и достаточно слабо, Помазун накрыл его без особого труда. Панюков с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Егорычев с острого угла пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Гилерме. К 8 мин матча «железнодорожники» взяли под свой контроль мяч и начинают доминировать в районе штрафной "Урала". Бикфалви у своей штрафной площади нарушил правила против Миранчука. "Локомотив" заработал очень опасный стандарт. Миранчук со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч пролетел относительно рядом со штангой, но Помазун всё контролировал. Огрызнулись и хозяева поля. Панюков с правого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, Бикфалви сразу же пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. Крыховяк пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел по центру, но достаточно плотно, Помазун решил не рисковать и кулаками перевёл мяч на угловой. Миранчук с углового выполнил подачу к линии вратарской, Мурило головой сбросил мяч к правой штанге на Смолова, но Фёдор из убойной позиции не смог попасть в створ. В Екатеринбурге идёт небольшой дождь, но футболисты пока не особо часто бьют по воротам из-за пределов штрафной площади. Миранчук выполнил заброс в центр штрафной площади, Смолов зацепился за мяч и пробил в левый угол ворот, Помазун спас свою команду, а затем мяч в аут выбил Кулаков. Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Урал" на своём поле играет вничью с "Локомотивом" 0:0. Пока футбол у нас получается не особо яркий, "Локомотив" смотрится активнее, но при этом голевых моментов у команды Марко Николича практически не было. Во втором тайме обе команды должны постараться прибавить в атаке, а иначе сегодня мы можем и вовсе остаться без забитых мячей.

Во 2-ом тайме характер игры не изменился, Крыховяк пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч сильно ушёл в сторону от цели. Главный тренер "Урала" Юрий Матвеев получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. Ефремов попытался пройти вперёд по левому флангу, но Дмитрия успешно накрыл Живоглядов, который перехватил мяч и отыгрался с Гильерме.

Доигрался «Локомотив»: на 74 мин. Егорычев открывает счет - 1:0:Ефремов с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Егорычев оторвался от Рыбуса и в касание пробил под перекладину, Гилерме был бессилен. Довольно неожиданно забил сейчас "Урал", посмотрим, как теперь в последние минуты матча будет действовать "Локомотив". Аугустыняк и Панюков по центру разогнали атаку на ворота "Локомотива", Андрей далее выполнил передачу на ход Егорычеву, а затем уже Панюков открывался в центре штрафной площади, возник голевой момент у ворот московского клуба, но при ответной передаче форварда "Урала" забрался в офсайд. Алексей Миранчук с углового продолжает грузить мяч к левому углу вратарской, на этот раз "Урал" также достаточно успешно отвёл угрозу от своих ворот.

На 90 мин Смолов сравнял счет - 1:1: Живоглядов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Эдер удачно увёл Рыкова от Смолова, сам же Фёдор оторвался от Бавина и затем с близкой дистанции форвард "Локомотива" успешно пробил мимо Помазуна. Три минуты добавил Алексей Матюнин к основному времени матча. Звучит финальный свисток. В матче «Урал» - «Локомотив» зафиксирована ничья 1:1, «железнодорожники» набирают 7 очков.