«Краснодар» победил «Арсенал» - 2:0

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18 августа 2020, 22:20 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: соцсети

Сегодня, во вторник 18 августа «Краснодар» встретился с «Арсеналом в 3-ом туре Тинькофф РПЛ чемпионата России на стадионе Краснодар (Краснодар, Россия) Арбитр поединка Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

«Быки» не смогли закрепить стартовый успех в новом чемпионате, и после разгрома «Уфы» (3:0) проиграли во втором кряду выездном матче на поле «Локомотива» (0:1), хотя по статистике южане отнюдь не заслуживали «баранки» в графе очки по итогам этого матча. В первом домашнем поединке чемпионата подопечные Мурада Мусаева однозначно рассчитывают только на максимум очков, и в достижении цели «Краснодару» не страшны даже несколько кадровых потерь, с которыми коллектив столкнется во вторник. Точно не сыграет бразилец Ари, а еще двое игроков – Классон и Спахич, пока находятся в статусе «под вопросом».

«Канониры» начали сезон с аккуратной нулевой ничьей с «Ахматом», но стоило тулякам попытаться сыграть в более открытый футбол во втором туре против «Уфы», как защита тут же не выдержала и отыграла безобразно, нивелировав все достижения атакующего звена (поражение 2:3). Очевидно, что для подопечных Сергея Подпалого новый сезон будет более сложным, чем предыдущий, а в данный, конкретный, момент команда еще и с кадровыми трудностями столкнулась. Из-за дисквалификации выезд на юг России пропустит Кангва, из-за травмы не сыграет Левашов, также под вопросом выход на поле во вторник Ткачева и Костадинова.

Игра началась, и первую опасную атаку провели игроки «Арсенала», ошибка в обороне "Краснодара" приводит к выходу Луценко на ворота, только нападающий не смог переиграть голкипера, Сафонов отразил мяч ногой, после чего забрал его в руки. Первый удар в сторону ворот "Арсенала". Олссон проверил реакцию Нигматуллина, тот без проблем справился с дальним ударом. «Арсенал» долго комбинировал у ворот «быков», но обострения не состоялось. Прессинг "Арсенала" повыше немного, так что мяч чаще бывает на половине поля "Краснодара", и это вызывает свист болельщиков. "Арсенал" плотно не зажимается на своей половине поля, а старается оставлять высоко прессингующих игроков. Игра сейчас по большей части сконцентрировалась между центральным кругом и линией штрафной гостей. Много борьбы, буквально за каждый метр поля. Толкаются футболисты, судья пока обходится без карточек. Жестко борются соперники в центре поля, не давая пространства для разбега. Мелких нарушений правил достаточно много, нервная обстановка. Пока идет равная игра, «быки» рассчитывали доминировать, но для этого вингеры должны создать движение и давление. Никуда хозяева не спешат, спокойно разыгрывают мяч в центре поля, словно выманивая соперника подальше от ворот. Полчаса уже позади, преимущество хозяев сформировалось, "Арсенал" же ждёт свои моменты.

На 35 мин. Петров открыл счет: 1:0. Атака вторым темпом завершается взятием ворот, хорошая комбинация, Газинский отдал на Берга, тот в касание на свободного Петрова, который с 10 метров поражает ближний угол. Пытаются гости из глубины длинными передачами искать атакующих игроков. Но пока точности очень не хватает. Инертно действует "Краснодар" после забитого мяча, игроки откровенно играют на удержание, как-то очень экономят силы. Резонно было бы ожидать, что забитый мяч игру вскроет. Но пока выходит обратное. Завершился 1-й тайм, команды уходят на отдых.

Во 2-ом тайме на первой минуте Вандерсон вышел на ударную позицию и не сумел реализовать голевой момент. Беспорядочно гости выносят мяч со своей половины поля. Пока развитие событий во втором тайме не дает повода для радости, игроки из Тулы садятся в оборону, а это чревато отсутствием зрелищности. Наконец-то "Арсенал" разыгрывает мяч на половине поля соперника, но кажется, что они как-то немного нервничают. Упорная борьба за мяч идет на подступах к гостевой штрафной. Пока те отбиваются успешно, хотя и не без заметной суеты. Можно сказать, что футболисты "Арсенала" пока являются наблюдателями, мячом не владеют, в прессинг не идут. Так недолго и неприятностей дождаться на свои ворота. Главный тренер "Арсенала" явно недоволен происходящим, всё время он у бровки подсказывает. Очередь "Краснодара" позиционно атаковать, безуспешно пытаясь пробиться сквозь оборонительную расстановку соперника.

На 66 мин. Берг увеличил счет до 2:0: ужасная ошибка в центре обороны "Арсенала". Газинский одной передачей разрезал всю защиту, Берг в итоге вышел один на один, обвёл Нигматуллина и закатил снаряд в пустые ворота. Пошли ошибки у "Арсенала", одна за одной. То передача неточная, то просто гости позволяют сопернику отобрать мяч. "Краснодар" уверенно держит мяч, не давая сопернику даже надежды на то, чтобы отыграться. Матч завершился победой «Краснодара», который набрал 4 очка в турнирной таблице.