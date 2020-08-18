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Олимпийская чемпионка раскритиковала российские спортивные власти

, 18:28 [ «Аргументы Недели» ]

Олимпийская чемпионка раскритиковала российские спортивные власти

Мария Ласицке является трёхкратным чемпионом мира по прыжкам в высоту. Она считает, что спортивное руководство страны игнорирует просьбы спортсменов и не выступает в их поддержку в должной мере.

В прошлом месяце World Athletics планировал исключить Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики из состава организаторов соревнований в случае непогашения долга. Спортивной организации выписали штраф в размере шести миллионов рублей за подделку документов на одного из легкоатлетов. На него была предоставлена фиктивная справка о прохождении допинг-теста вместо настоящего документа.

Долг так и не был выплачен. Международный комитет по лёгкой атлетике отвернулся от российских спортсменов. Им запретили участвовать в соревнованиях даже под нейтральным флагом.

По мнению Марии, спортивные власти могли исправить ситуацию, но этого не произошло. В итоге спортсмены "плавают как сопли в космосе". По этой причине многие легкоатлеты потеряли к руководству доверие.

Ласицке рассказывает: "...я люблю спорт, заниматься прыжками в высоту. Поддержка идёт от семьи, болельщиков. Очень сложно поверить, что всё закончено. Хотелось бы новых побед, участия, медалей. Сейчас не понятно, стоит ли тратить свои усилия. Но важно найти в себе силы и вернуться к своему любимому делу".

ПВ

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