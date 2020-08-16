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РФС устанавливает обстоятельства смерти 17-летнего футболиста во время матча в Москве

, 12:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РФС

РФС устанавливает обстоятельства смерти 17-летнего футболиста во время матча в Москве
футбольный мяч, pixabay.com

Российский футбольный союз устанавливает обстоятельства смерти 17-летнего футболиста во время товарищеского матча в Рублево. Ранее в воскресенье, 16 августа, стало известно о кончине молодого спортсмена.

Установлено, что во время игры юный футболист Михаил Колосов внезапно потерял сознание. На место оперативно прибыли медики, которые доставили пациента в реанимацию. Врачи, несмотря на приложенные усилия, не смогли спасти юноше жизнь.

В РФС выразили соболезнования родным и близким умершего спортсмена. Подчеркивается, что обстоятельства и причины смерти Михаила устанавливаются.

ЕТ

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