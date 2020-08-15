«Ростов» проиграл «Зениту» - 0:2

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15 августа 2020, 22:16 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: соцсети

Сегодня, в субботу, 15 августа Ростов принял Зенит во 2-ом туре Тинькофф РПЛ чемпионата России на стадионе Ростов Арена. Арбитр поединка Павел Кукуян (Сочи).

Важно для клуба из Ростова-на-Дону, что он смог сохранить лидеров команды. Никуда пока не ушел ни Элдор Шомуродов, ни Матиас Норманн. Но, несмотря на это, Ростов еще и усилил состав. Летом команду пополнил японец Кенто Хашимото. Он уже сыграл первый матч, выйдя на замену, но с течением времени наверняка начнет играть больше и будет приносить пользу. 26-летний футболист может стать джокером Ростова в матче с Зенитом. Во всяком случае, Валерий Карпин любит удивлять.

Хотя команда Сергея Семака два раза подряд выиграла чемпионат России, питерцы все равно играют в размеренный футбол, нацеленный на результат. Даже собственные болельщики ждут от сине-бело-голубых зрелищной и особо атакующей игры, но главный тренер не терпит неоправданный риск. В матче за Суперкубок России против Локомотива Зенит сыграл в привычный для себя футбол. Сергей Семак выиграл очередной титул, возглавляя петербургскую команду. Так что остается только привыкать, что Зенит чаще всего играет в схеме 4-4-2, где большую роль играет Артем Дзюба. В летнее трансферное окно состав петербургской команды пополнил защитник Ливерпуля Деян Ловрен. Сергей Семак не стал откладывать его дебют, поэтому хорват сыграл с первых минут в Суперкубке против Локомотива. И Ловрен проявил себя отлично. Как оказалось, Зенит с новым защитником может располагать линию обороны выше обычного. Кроме того, Ловрен отлично играет обеими ногами и вообще действует намного более уверенно, чем Бранислав Иванович, занимавший его позицию раньше. Непременно, Ловрен сыграет большую роль в матче с Ростовом и в целом по ходу текущего сезона.

Игра началась, разыгрались команды только к 22 мин. Пробивал головой с линии вратарской Малком после навеса от Дриусси. Мяч угодил в руку Чернову, но судья не стал назначать пенальти. После просмотра видеоповтора судья изменил свое решение. Пенальти будет в распоряжении футболистов "Зенита". Его исполнил Сердар Азмун и счет стал - 0:1: не очень уверенно исполнил пенальти Азмун, пробив по центру ворот, отбил ногами Песьяков, но точно на ногу все тому же Азмуну, который отправил мяч уже в пустые ворота. Прорвался по флангу Дуглас и навесил в штрафную, но там никого из партнеров не оказалось. Диагональным пасом Ловрен нашел на фланге Дугласа, но того опередил Козлов и вынес мяч головой в аут. С левого фланга Малком мягко навесил во вратарскую, но здесь спокойно - Песьяков забрал мяч в свои руки. По флангу забежал Караваев и подал в штрафную соперника на Азмуна, который обыграл защитника и пробил низом в дальний угол, но не попал в створ ворот. Дальний удар исполнил Малком из-за пределов штрафной в ближний угол, но Песьяков на этот раз выручил. Долго кружат возле чужой штрафной футболисты "Зенита", но пройти массированную оборону им пока не удается. Судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес добыли петербуржцы по итогам первого тайма.

Во 2-ом тайме дальний заброс исполнял Оздоев в штрафную на Дриусси, но тот не смог оторваться от Осипенко и потерял мяч.С левого фланга навесил Ионов в штрафную, куда ворвался Шомуродов и пробил головой, но не попал в створ ворот. Мягко забросил в штрафную с правого фланга Малком. Здесь пытался пробить Азмун, но проиграл верховую борьбу Осипенко. На фланге Дугласа откровенно сбил в подкате Ионов. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Зенита". Дальний удар исполнил метров с двадцати пяти Попов. Мяч полетел слабо и точно в руки Кержакову. Прорвался на скорости по левой бровке Зайнутдинов и прострелил низом в штрафную, но здесь первым на мяче оказался Ракицкий. Снова прорвался по центру к штрафной Малком и отдал под удар Ригони, но с выстрелом в касание последнего справился Песьяков. В верховой борьбе против Норманна получил небольшое повреждение Азмун. Без помощи медиков здесь не обойтись. Взял инициативу на себя Барриос, прорвался к штрафной, но пробить по воротам так и не смог, подарив мяч Осипенко. Решился на дальний удар метров с двадцати двух Норманн. Мяч полетел в дальний нижний угол, но стал легкой добычей для Кержакова. Грубо в подкат пошел Ракицкий перед своей штрафной против Зайнутдинова. Судья без раздумий показал желтую карточку, которая стала для защитника второй. Снова решил Норманн проверить бдительность голкипера дальним ударом. Кержаков был готов к такому и поймал мяч в руки без особых проблем.

На 88 мин Деян Ловрен со штрафного увеличивает счет - 0:2: навесил Дуглас в район одиннадцатиметровой отметки. Здесь оторвался от опеки Ловрен и головой пробил по воротам. Мяч по невероятной траектории полетел точно в дальний нижний угол. Осталось играть командам сегодня четыре минуты, именно столько времени компенсировал судья. На этом все. Прозвучал финальный свисток. Матч завершился со счетом 0-2. «Зенит» одерживает трудную победу и набирает 6 очков в турнирной таблице.