«Рубин» проиграл «Локомотиву» 0:2

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11 августа 2020, 22:14 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: соцсети

Сегодня, во вторник состоялся матч 1-го тура Тинькофф РПЛ между «Рубином» и «Локомотивом» на стадионе «Ак Барс Арена» (Казань). Арбитр поединка Сергей Иванов (Ростов на Дону).

Казанцы закончили предыдущий сезон на 10-м месте турнирной таблицы. «Рубин» показал самую низкую результативность в прошлом розыгрыше Тинькофф РПЛ, забив всего 18 мячей в 30 играх. В 15 домашних матчах предыдущего чемпионата команда забила всего 8 голов, но и пропустила лишь 13 мячей. В очных поединках в Премьер-лиге «Рубин» в последний раз обыгрывал «Локомотив» в 2017 году.

«Локомотив» в прошлом сезоне занял 2-е место в Тинькофф РПЛ. Таким образом, «Локомотив» примет участие в групповом этапе Лиги чемпионов. На выезде команда не проиграла в 5 последних матчах чемпионата (3 победы, 2 ничьи). По итогам прошлого сезона «Локомотив» стал одной из лучших команд по игре в гостях: 31 балл в 15 выездных играх Премьер-лиги. Сегодня в этом противостоянии трудно найти фаворита, Леонид Слуцкий пытается строить новый "Рубин", "Локомотив" также старается менять состав в сторону омоложения, а поэтому сложно сказать, кто на данный момент находится в более лучшем положении.

Игра началась спокойно игроки "Локомотива" пока контролируют мяч в центре поля, "Рубин" же достаточно плотно играет в обороне.

На 3 мин. состоялся быстрый гол в исполнении Миранчука -0:1: Миранчук отыгрался с Рыбчинским при входе в штрафную площадь с левого фланга, а затем Алексей здорово пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел между ног Старфельта, а Дюпин не успел среагировать должным образом и спасти свою команду. Отличное начало матча получается для "Локомотива", но впереди ещё весь матч, а поэтому расслабляться нельзя. "Локомотив" продолжает контролировать мяч в центре поля, пока перестроиться у "Рубина" не получается, от обороны продолжает действовать казанский клуб. Абильдгор выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Игнатьев пробил в ближний угол ворот, Гилерме сложился и перевёл мяч на угловой. В среднем темпе проходит игра, "Локомотиву", благодаря этому, очень комфортно сейчас действовать по счёту. Рыбус с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Смолов зацепился за мяч, а затем Фёдор пяткой выполнил передачу на Рыбчинского, который пробил в ближний угол ворот, но мяч полетел слабо, и Дюпин был на месте. Коновалов со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч заметался между ног игроков, Абильдгор в итоге пробил в левый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

На 28 мин. Баринов увеличивает счет до 0:2: Рыбчинский с левого фланга вошёл в штрафную площадь, а затем Дмитрий выполнил передачу немного назад к линии штрафной, Баринов здорово пробил в левый угол ворот и увеличил преимущество своей команды."Локомотив" продолжает грамотно играть по счёту, если до перерыва "Рубин" не сможет забить, спасти этот матч будет очень тяжело. Крыховяк пробил в левый угол ворот с дальней дистанции, Дюпин в прыжке перевёл мяч на угловой. Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма игроки "Локомотива" в Казани уверенно переигрывают "Рубин" 2:0. Во втором тайме команде Леонида Слуцкого нужно серьёзно прибавлять в атаке и чаще бить по воротам Гилерме, а иначе новый сезон казанский клуб начнёт с поражения.

Во 2-ом тайме посыпались желтые карточки, игроки очень грубо ведут единоборство. Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Рыбчинский получил жёлтую карточку за фол против Уремовича на левом фланге, а затем сам же Дмитрий не дал сопернику быстро разыграть стандарт. Теперь уже форвард "Рубина" Иван Игнатьев получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Крыховяка. Фланговый защитник "Локомотива" Дмитрий Живоглядов получил жёлтую карточку за грубую игру против Меркулова в борьбе за верховой мяч. Игра из-за постоянных остановок развалилась на эпизоды, потерялась стройность, появилась нервозность, утеряна динамика, упали скорости, снизился зрительский интерес к происходящему. Удаление в составе "Рубина"! Сильвие Бегич в центре поля под прессингом Смолова потерял мяч, а затем защитник "Рубина" руками схватил Фёдора и не дал тому убежать на рандеву с Дюпиным, Сергей Иванов сразу же дал свисток и показал прямую красную карточку. Защитник "Рубина" Филип Уремович получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. Это уже не футбол, а последовательная цепь разочарований. Доигрывают матч обе команды, "Локомотив" вновь контролирует мяч в центре поля, и гости продолжают искать возможности для третьего забитого мяча. Четыре минуты добавил Сергей Иванов к основному времени матча. Звучит финальный свисток.

«Локомотив» одержал победу и записал на свой счет 3 очка.