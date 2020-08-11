«Ротор» уступил «Зениту» 0:2

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11 августа 2020, 20:25 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: ФК «Ротор»

Сегодня, во вторник состоялся матч 1-го тура Тинькофф РПЛ между «Ротором» и «Зенитом» на стадионе «Волгоград Арена». Арбитр поединка Алексей Матюнин

«Ротор» в прошлом сезоне выиграла досрочно завершившийся чемпионат Олимп-ФНЛ и вернулась в Премьер-лигу спустя 16 лет. В первом же матче сезона волгоградцам будет противостоять действующий чемпион Тинькофф РПЛ. Сложно сказать, в какой форме находится «Ротор»: последний официальный матч команда провела в марте; при этом волгоградцы выиграли 5 контрольных встреч и еще в одной сыграли вничью. Отметим, что состав «Ротора» во время паузы претерпел значительные изменения.

Питерцы второй год подряд стали чемпионами России. Кроме того, в прошлом сезоне «Зенит» выиграл еще и Кубок страны. Команда в прошлом розыгрыше Тинькофф РПЛ забила больше всех (65 голов) и пропустила меньше всех (18 мячей). В 15 выездных матчах прошлого чемпионата «Зенит» одержал 12 побед, 1 раз сыграл вничью и потерпел 2 поражения. Отметим, что состав команды во время паузы усилил защитник Деян Ловрен, который ранее играл за «Ливерпуль» .

Игра началась, "Ротор" сразу же оккупировал чужую половину поля и не выходит оттуда. Обострять пока не получается, но хозяева пытаются показать, кто здесь главный. Зенитовцы взяли мяч под свой контроль и методично осаждают ворота волгоградцев. Наращивает обороты "Зенит". Гости больше владеют мячом, но игроки "Ротора" грамотно играют в обороне. Очень высокий прессинг в исполнении "Зенита" мы видим, активно идут в прессинг на чужой половине. Обложили всю штрафную площадь хозяев футболисты "Зенита" . Не дают гости даже дух перевести игроками "Ротора", не выпуская их к центральной линии поля ."Зенит" сейчас в стиле "Барселоны" действует у чужой штрафной, контролируя мяч коротким пасом и пытаясь найти свободные зоны в оборонительных рядах соперника.

На 22 мин. Артем Дзюба открывает счет 0:1: гол назревал. Дзюба замкнул прострел с левого края от Дриусси. Не получается у хозяев организовать даже не навал, а просто вразумительную атаку. "Зенит" успешно пресекает все подобные попытки. Чем ближе концовка тайма, тем как-то степеннее и вальяжнее играют футболисты. Возможно, уже подустали. Игра замедлилась, слишком много пауз. Тренеры команды используют любой момент, чтобы подсказать игрокам. 2 минуты добавил судья к первому тайму. Перерыв, команды отправились отдыхать.

Во 2-ом тайме характер игры не изменился,зенитовцы продолжают контролировать мяч, но пока мало ударов по воротам. Все игроки из Волгограда находятся на своей половине поля, "Зенит" долго владеет мячом, но вдалеке от штрафной. Не получается у "Ротора" перехватить инициативу, и "Зенит" снова идет с мячом на чужую половину и проводит атаку за атакой.

Гости не спешат идти в атаку, держат мяч на своей половине поля. Позиционный прессинг "Зенита" заставляет футболистов "Ротора" играть через защиту, а те ошибаются.

На 79 мин Дриусси увеличивает счет 0:2.и Вот и всё. Ригони прострелил на Дзюбу , тот пробил в Довбню, который упустил мяч из рук, а на добивании был точен Дриусси. Матч после этого гола пошел по предсказуемому сценарию. "Зенит" опять владеет мячом и территорией, "Ротор" окопалась возле своей штрафной и уповает на контратаки.

Звучит финальный свисток, «Зенит» уверенно одержал победу и записал на свой счет первые 3 очка в турнирную таблицу чемпионата 2020-21гг.