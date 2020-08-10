Фанаты ивановского «Текстильщика» поддержали жителей Хабаровска на матче со СКА

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10 августа 2020, 18:42 [ «Аргументы Недели», Тейлор Свифт ] Источник: sports.ru

Фото: соцсети

Футбольные матчи в Иваново до сих пор проходят без зрителей. Но фанаты «Текстильщика» нашли способ поддержать команду в игре второго тура ФНЛ против хабаровского СКА - они просто арендовали несколько автовышек!

А еще смекалистые болельщики поддержали хабаровчан, вывесив баннер на злободневную тему. Напомним, что жители Хабаровского края уже почти месяц выходят на митинги протеста против ареста губернатора Сергея Фургала.