Фанаты ивановского «Текстильщика» поддержали жителей Хабаровска на матче со СКА
10 августа 2020, 18:42[ «Аргументы Недели», Тейлор Свифт ]Источник: sports.ru
Футбольные матчи в Иваново до сих пор проходят без зрителей. Но фанаты «Текстильщика» нашли способ поддержать команду в игре второго тура ФНЛ против хабаровского СКА - они просто арендовали несколько автовышек!
А еще смекалистые болельщики поддержали хабаровчан, вывесив баннер на злободневную тему. Напомним, что жители Хабаровского края уже почти месяц выходят на митинги протеста против ареста губернатора Сергея Фургала.
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