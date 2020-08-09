«Спартак» - «Сочи»- ничья 2:2

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9 августа 2020, 22:27 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: соцсети

Сегодня, в воскресенье состоялась встреча 1-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» на стадионе «Открытие Арена» (Москва). Арбитр поединка Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

В прошлом сезоне «Спартак» занял лишь 7-е место в турнирной таблице и впервые с сезона-2015/16 не сыграет в еврокубках. В этом сезоне команда должна побороться за более высокие места, чтобы вернуть расположение болельщиков. Пока что самым обсуждаемым трансфером Тинькофф РПЛ остается переход в «Спартак» нападающего Александра Кокорина. Отметим, что на своем поле москвичи не выиграли в 5 из 6 последних матчей в чемпионате (2 ничьи, 3 поражения).

«Сочи» в прошлом сезоне дебютировали в Тинькофф РПЛ и заняли по итогам чемпионата 12-е место. Отметим, что «Сочи» хуже всех в прошедшем сезоне играл на выезде: лишь 12 очков в 15 поединках. Во время паузы клуб покинули лучшие бомбардиры команды прошлого розыгрыша Премьер-лиги – Александр Кокорин (7 голов) и Андрей Мостовой (6 мячей), а также еще несколько игроков.

Игра началась в медленном темпе, у москвичей много позиционной игры, но без обострения. Сразу отметим, что сегодня в заявке "Спартака" нет Александра Кокорина, который, между прочим, забил 7 мячей в 10 матчах предыдущего чемпионата за "Сочи". Долго возит "Спартак" мяч, отыскивая свободную зону. Но попытки просунуться вперед не дают результата.

На 8 мин спартаковец Соболев открывает счет 1:0: розыгрыш углового завершается взятием ворот, Соболев с линии вратарской головой переправил мяч в сетку ворот Джанаева.

На 11 мин Ларсен ушел в отрыв и увеличил счет до 2:0: провал у гостей в центре обороны приводит к выходу один на один. Ларссон легко решил такую задачу. Счёт становится уже 2:0.

На 16 мин.арбитр усмотрел нарушение в штрафной «Спартака» Маслов нарушает правила в собственной штрафной, судья мгновенно ставит на 11 метров. исполнял игрок «Сочи» Полоз и счет становится 2:1: Полоз точен, мяч летит в правую "девятку", а Максименко прыгнул в нижний угол. Хорошая атака гостей через правый фланг, Полоз в касание замыкал навес, но мимо цели летит мяч.Какой-то сумбур воцарился на поле. Больше двух передач команды сделать точно не могут, сразу мяч теряют. И все это - в центре поля. Недовольным гулом болельщики встречают перепасовки гостей в центре поля. Спокойно перекатывает мяч в центре поля сейчас "Спартак", понимая, что торопиться некуда. Владимир Федотов активно подсказывает на бровке своим нападающим, не нравится тренеру, как его подопечные открываются в свободные зоны. Борьба в центре поля выходит на первый план. Не получается никак надолго одной из команд забрать себе мяч. Не слишком весело проходят последние минуты игры. "Спартак" возит мяч, все ждут окончания тайма. Время 1-го тайма истекло, команды ушли на перерыв - "Спартак" - "Сочи" 2:1.

Во 2-м тайме много позиционной игры, без обострения в штрафной соперника. Очень активно друг друга прессингуют соперники. Тедеско подсказывает своим парням, что-то интенсивно показывает руками.Спартак" пока ни одной атаки не провел после перерыва, но прессингует плотно, поэтому защита "Сочи" порой вынуждена с риском перехвата делать передачи. Второй тайм "Сочи" начал напористо, конечно, но надолго ли хватит сил. Удивляет насколько разбалансированными выглядят сегодня спартаковцы, нет игрока, который может связать защиту с нападением, игровой почерк сбился. Не отдает мяч "Сочи", а футболисты "Спартака" лениво изображают прессинг. У "Спартака" вообще не держится мяч, приходится все время обороняться. А это очень сложно, силы могут и закончиться. Занервничал Максименко, выпустил мяч после прострела Заики, но своевременно подстраховали партнеры. Как-то сбилась игра на грубые толчки, фолы. Вот и сейчас фол, только теперь Набиуллин виноват, жёлтая карточка, постоянные остановки игры ломают ход матча.

На 89 мин арбитр опять определил нарушение правил у ворот «Спартака» и назначает пенальти, исполнял Нобоа и счет становится 2:2. Звучит финальный свисток об окончании матча, команды поделили по одному очку, что, конечно, не устраивает прежде всего «Спартак», который вел в 1-м тайме 2:0, но сочинцы проявили волю к победе и добились ничейного результата.