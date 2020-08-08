Черышев отказался играть за российскую команду

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8 августа 2020, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]

Денис Черышев, фото: twitter.com/Cheryshev

Футболист Денис Черышев отказался от предложения играть за одну из российских команд. 29-летний российский полузащитник в настоящее время выступает за клуб «Валенсия» в Испании.

Испанский портал SuperDeporte узнал, что Черышеву поступило предложение было от одной из двух команд — московский ЦСКА или «Спартак». Оба клуба проявляли интерес к полузащитнику.

"Левый Вингер отклонил предложения от московский команд — ЦСКА и «Спартак», и намерен остаться в испанской лиге, где он также выступал за «Реал Мадрид», «Севилью» и «Вильярреал»", - говорится в сообщении издания.

В России футбольные клубы интересуются планами Черышева. Но игрок не планирует возвращаться на родину. Приоритет Дениса Черышева сейчас — заслужить доверие нового тренера Хави Грасии в предсезонке. Полузащитник намерен закрепиться на левом фланге атаки и составить конкуренцию Гонсало Гедешу. Черышев рассчитывает получить свой шанс, надеясь на трансфер Родриго в текущее трансферное окно.

Контракт Черышева с клубом «Валенсия» действует до лета 2022 года. В этом сезоне уроженец Нижнего Новгорода принял участие в 24 матчах чемпионата Испании (девять з них — в основном составе), результат - один гол и две результативные передачи.