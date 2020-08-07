«Зенит» выиграл Суперкубок, а «Локомотив» потерпел поражение 2:1

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7 августа 2020, 21:16 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: соцсети

Сегодня, в пятницу 7 августа состоялась встреча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» на стадионе «ВЭБ Арена» (Москва). Арбитр поединка Михаил Вилков (Нижний Новгород).

В матче за Суперкубок России встретятся победитель чемпионата страны и обладатель Кубка России. Поскольку «Зенит» является победителем обоих турниров, то в матче за Суперкубок соперником станет команда, занявшая второе место в РПЛ — московский «Локомотив». Если основное время матча закончится вничью, то назначается дополнительное — 2 тайма по 15 минут каждый. Если по исходу дополнительного времени победитель не выявлен, назначается серия пенальти.

В этом году клуб из Санкт-Петербурга оформил «золотой дубль», заняв 1-е место в РПЛ и выиграв кубок России. Подопечные Сергея Семака не проигрывают на внутренней арене с 28 сентября 2019 года, а последнее поражение было как раз от «Локомотива» (0:1). Стоит отметить, что «Зенит» подписал защитника Деяна Ловрена, но расстался с защитниками Браниславом Ивановичем, Игорем Смольниковым и полузащитником Олегом Шатовым (у всех закончились контракты).

«Локомотив» по итогам прошедшего сезона занял 2-е место в чемпионате России и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов на следующую осень. «Локомотив» не уступал в 11 последних матчах в РПЛ (6 побед, 5 ничьих). Но важно отметить, что клуб покинули полузащитники Жоау Мариу (завершилась аренда) и Александр Коломейцев (закончился контракт).

Игра началась атакой зенитовцев, они держат мяч, Дриусси нанес опасный удар, но мяч ушел выше ворот. Дзюба получил мяч от Азмуна, который сыграл налево на Дугласа, который выполнил подачу в штрафную, и Гильерме в прыжке зафиксировал сферу. Осторожно действуют обе команды, мало нарушений.

На 14 мин Дзюба с подачи Дугласа головой забивает мяч в ворота -1:0: Ракицкий сыграл налево на Дугласа, который пошёл вперёд по бровке и выполнил подачу в центр штрафной, откуда Дзюба переправил мяч в дальний угол ворот! Рыбус жёстко врезался в Малкома в центре поля и получил за это жёлтую карточку. Малком метров с тридцати пяти нанёс удар по воротам, но Гильерме в падении уверенно зафиксировал футбольный снаряд. Малком обыгрывает Баринова после розыгрыша штрафного, дальше сыграл налево на Дугласа, тот выполнил подачу на дальнюю штангу, откуда Ловрен пробил по воротам, но вышло неточно. Время игры в 1-м тайме истекло, команды пошли на отдых.

Во 2-ом тайме зенитовцы усилили давление на ворота москвичей. Дзюба сыграл на Караваева, который прострелил в штрафную на Оздоева, тот пробил по воротам и мяч попал в штангу, после чего прилетел к Гильерме! Ракицкий из-за пределов штрафной в касание пробил по воротам, но мяч пролетел на несколько метров выше перекладины.

На 69 мин. Оздоев с линии штрафной с подачи Дриусси делает счет 2:0: Дриусси вошёл в штрафную с правого фланга, покатил мяч на дугу полукруга штрафной "Локомотива", откуда Оздоев в самый верхний угол отправил мяч в сетку ворот!

На 72 мин Ведран Чорлука забивает ответный гол 2:1: Миранчук снова выполнил подачу в центр штрафной, Чорлука опередил Ловрена и переправил мяч в угол ворот! Звучит финальный свисток арбитра , который возвестил, что «Зенит» забрал первый трофей этого сезона - Суперкубок России.