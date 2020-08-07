«Трактор» откроет новый сезон 3 сентября

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7 августа 2020, 14:32 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Нина Рябинина ]

Фото Людмилы Ковалевой

Как стало известно, челябинский «Трактор» стартует в очередном сезоне КХЛ 3 сентября с домашней серии. Первым соперником подопечных Анвара Гатиятулина станет «Автомобилист» из Екатеринбурга.

Полный календарь матчей регулярного чемпионата КХЛ будет опубликован сегодня вечером.

Напомним, в этом году «Трактор» закончил сезон, заняв предпоследнее место в Восточной конференции. Команда под руководством Владимира Юрзинова-младшего набрала 56 очков в 62 матчах. В межсезонье челябинский клуб возглавил Анвар Гатиятулин, перешедший в «Трактор» из СКА.

Команда вышла из отпуска 14 июля. На этой неделе, 9 августа, «черно-белые» примут участие в первом предсезонном турнире — Кубке Республики Башкортостан.