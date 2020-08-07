В Госдуме выразили надежду, что нашему футболу коронавирус не помешает и судейство будет справедливым

Аргументы Недели → Спорт 13+

7 августа 2020, 12:47 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин:

– 8 августа стартует Чемпионат России по футболу. Я сам, будучи ярым болельщиком, с нетерпением жду этого события. Уверен, что непростые обстоятельства, связанные с пандемией коронавируса, не омрачат радости футбольных фанатов и любителей спорта от просмотра матчей чемпионата. Кто-то будет иметь счастье наблюдать за игрой с трибун, кто-то перед экраном телевизора. Но есть одно общее, что нас объединяет – это болельщицкий дух и огромное желание увидеть динамичную, захватывающую игру, красивый футбол.

Надеюсь, что руководство Российского футбольного союза со своей стороны предпримет все возможное, чтобы обеспечить проведение соревнований на достойном уровне, в максимально корректной, состязательной форме, в соответствии с принципами фейр-плей, без скандалов и одиозных решений.

Не сомневаюсь, что болельщики с пониманием отнесутся к действующим ограничениям, необходимости соблюдать социальную дистанцию, использовать средства защиты. Это непривычно, неудобно, но это сегодня необходимо. Для собственной безопасности и из уважения к нашим спортсменам да и к футболу в принципе – давайте избежим каких бы то ни было конфликтов на трибунах и просто посмотрим футбол, поболеем за своих фаворитов, насладимся игрой.

Хочется верить, что команды продемонстрируют спорт высоких достижений, джентльменское поведение на поле и вне его.

Всем клубам желаю удачи на нынешнем Чемпионате России. Пусть судейство будет справедливым и победит сильнейший!