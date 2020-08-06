Молодежные континентальные чемпионаты по баскетболу получат краснодарскую прописку

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6 августа 2020, 17:47 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Краснодар претендует на право называться баскетбольной столицей юга России. В краевом центре идет строительство баскетбольного центра, который уже через два-три года сможет принимать молодежные континентальные чемпионаты по баскетболу. Баскетбольный центр возводится в пригородном поселке Колосистом, ведет его ПБК «Локомотив-Кубань».

К сегодняшнему дню завершены работы по монтажу металлоконструкций кровли, подключено электричество и водоснабжение, проведены наружные коммуникации сетей отопления, установлена трансформаторная подстанция.

Комплекс будет состоять из трех баскетбольных залов, оснащенных по самым современным стандартам, гостиницы на 150 мест, тренажерного зала, ресторана и площадки для стритбола. Первые тренировки воспитанников ПБК «Локомотив-Кубань» пройдут в центре баскетбола уже в 2021 году.

Кроме тренировок, в комплексе будут проводиться соревнования, в том числе – самого высокого уровня, например, континентальные молодежные чемпионаты. Прежде в регионе не было условий для организации соревнований такого масштаба.

Центр – это уникальный объект, аналогов которых в российском баскетболе нет. Как отметили в баскетбольном клубе, его открытие качественно улучшит подготовку талантливой кубанской молодежи.

Проект строительства баскетбольного центра губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев обсуждали еще в 2016 году. В кубанской столице был выделен участок под строительство комплекса площадью более 12 тысяч квадратных метров.