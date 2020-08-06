Футболисты из клуба «Челябинск» рассказали о новом сезоне

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6 августа 2020, 08:01 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото пресс-службы ФК «Челябинск»

9 августа стартует сезон в группе «Урал-Приволжье», в которой выступает клуб «Челябинск».

На пресс-конференции, организованной медиахолдингом «Гранада Пресс», спортсмены рассказали, что директор клуба «Челябинск» Константин Арестов рассказал, что первый матч пройдет в Нижнем Новгороде с клубом «Волна». А уже 15 августа челябинцы будут ждать гостей — ульяновский клуб «Волга».

Из-за пандемии домашние матчи будут проходить без зрителей. Сейчас руководство команды решает, где пройдут онлайн-трансляции игры. Болельщики также смогут поддержать любимую команду через социальные сети. Константин Арестов подчеркнул, что команда с нетерпением ждет возвращения к привычному формату матчей.

Как сообщали «Аргументы недели», состав команды практически не изменился, по сравнению с прошлым годом. С ребятами занимаются главный тренер Михаил Сальников, тренер Сергей Киреев и тренер по вратарям Сергей Кузнецов.